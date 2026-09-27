Adrian Veștea cere alegeri în toate filialele PNL: „Și ceilalți care au alte voci trebuie să se poată manifesta”

Adrian Veștea a făcut declarațiile duminică, la Antena 3 CNN, într-un interviu în care a vorbit despre situația din PNL, învestirea Guvernului Siegfried Mureșan, negocierile sale anterioare cu AUR și principalele probleme economice cu care, în opinia sa, România se va confrunta anul viitor.

Veștea: „Ar trebui să dăm drumul la alegeri”

Întrebat ce funcție mai deține în PNL după deciziile instanței privind congresul partidului, Adrian Veștea a răspuns că este în continuare prim-vicepreședinte și a cerut organizarea unor alegeri interne.

„Da, în urma deciziei instanței sunt în continuare prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal la nivel național, dar cred că ceea ce ar trebui să se întâmple, și acest lucru ar fi moral, în primul rând pentru membrii din fiecare județ, ar trebui să declanșăm proceduri de alegere de jos în sus, exact cum procedăm de fiecare dată. Au trecut foarte mulți ani de când Partidul Național Liberal trăiește în toată această formă de anonimat în care nu ai dreptul să vorbești, în momentul în care ai un punct de vedere riști să fii dat afară și atunci toate aceste interimate consider că ar trebui să se oprească. Ar trebui să dăm drumul la alegeri”, a declarat Adrian Veștea.

Liberalul a insistat că și vocile diferite din interiorul partidului trebuie să aibă posibilitatea să se manifeste.

„Absolut. Cred că ar trebui să-i lăsăm și pe ceilalți care au alte voci în Partidul Național Liberal să se poată manifesta. Iar acest lucru ar trebui să se întâmple în urma unor proceduri democratice, de a avea alegeri în fiecare filială”, a spus Veștea.

El i-a invocat, în acest context, pe mai mulți lideri liberali asociați așa-numitei „aripi conservatoare” a PNL și rezultatele obținute de aceștia în alegerile locale din 2024.

Veștea spune că Siegfried Mureșan ar trebui învestit premier

În pofida disputelor interne din PNL, Veștea a afirmat că premierul desemnat Siegfried Mureșan ar trebui să primească votul Parlamentului.

Fostul premier desemnat a spus că l-a susținut în trecut pe Mureșan, dar că a fost surprins de atitudinea acestuia în momentul în care Veștea fusese nominalizat pentru funcția de prim-ministru.

„O bună perioadă de timp, din poziția de președinte al Partidului Național Liberal, Organizația Brașov, l-am susținut foarte mult pe Siegfried Mureșan. Am fost surprins de atitudinea lui în momentul în care am fost nominalizat ca prim-ministru. Au fost foarte multe voci care s-au manifestat la vremea respectivă și au fost și alți colegi care nu au tratat lucrurile cu atâta răutate și cu atâta ură. Dar, cu toate acestea, eu sunt o persoană pozitivă, sunt o persoană echilibrată, iar eu cred că această țară trebuie să fie condusă”, a declarat Veștea.

„Dacă Siegfried Mureșan a fost decizia celor trei partide și a fost, până la urmă, nominalizarea făcută de către președintele României, eu cred că acest lucru ar trebui să se întâmple în perioada următoare, iar Siegfried Mureșan ar trebui să fie învestit ca și prim-ministru”, a adăugat liberalul.

Veștea a remarcat însă că actualul PNL solicită sprijinul PSD pentru învestirea Executivului Mureșan, în condițiile în care, la momentul în care el fusese desemnat să formeze Guvernul, discuțiile cu alte partide i-au fost reproșate.

Despre negocierile sale cu AUR: „Am stat de vorbă, este foarte adevărat, la sediul AUR”

Adrian Veștea a vorbit și despre negocierile purtate cu AUR în perioada în care fusese desemnat premier. El a confirmat întâlnirile, dar a spus că discuțiile au vizat măsuri economice care ar fi putut fi incluse în programul său de guvernare.

„Am avut discuții referitor la o serie de măsuri economice pe care și le doreau să le includem în programul de guvernare. Programul de guvernare era scris, era depus la Parlament și i-am asigurat că, în situația în care toate aceste măsuri pe care și le doresc, în urma evaluărilor pe care le vom face, nu vor avea un impact bugetar care să ducă la probleme foarte mari în zona deficitului bugetar, voi lua toate acele măsuri și voi încerca să vin în sprijinul economiei și agenților economici.”

Veștea: Salariile și pensiile ar trebui să crească

O parte importantă a interviului a vizat situația economică și construcția bugetară pentru anul viitor.

Adrian Veștea a enumerat patru probleme pe care viitorul Executiv va trebui, în opinia sa, să le gestioneze: deficitul bugetar, reducerea resurselor provenite din PNRR, majorarea cheltuielilor pentru apărare și veniturile populației.

„Cert este următorul lucru și cred că cu toții suntem conștienți că anul acesta, din punct de vedere al proiectului de buget care a venit foarte târziu, foarte multe instituții publice au fost întârziate, au fost blocate. Anul viitor va trebui să avem un buget care să înceapă la începutul anului, în luna ianuarie și trebuie să ne raportăm la principalele probleme cu care ne vom confrunta”, a declarat Veștea.

„Una dintre ele este cea legată de deficit, pe care va trebui să găsim soluții să putem să-l păstrăm în cote rezonabile. A doua problemă este cea legată de faptul că nu vom mai avea sume din Programul Național de Redresare și Reziliență și va trebui să ne asigurăm investițiile din bugetele proprii. A treia problemă pe care eu o văd este faptul că va trebui să creștem bugetul la apărare, fiindcă avem un angajament, de asemenea, pe care ni l-am luat. Iar cea de-a patra problemă pe care trebuie să o înțelegem cu toții, și nu este o situație în care consider că suntem populiști, atât salariile, cât și pensiile ar trebui să crească, fiindcă vedem cu toții că inflația este la o cotă alarmantă”, a continuat liberalul.

Întrebat despre perspectiva menținerii pensiilor la nivelul actual, răspunsul său a fost scurt: „Nu putem rămâne în forma actuală”.

„Presiunea până în prezent a fost pusă doar pe cetățeni”

Adrian Veștea a spus că principala sa îngrijorare pentru anul viitor este situația economiei și efectul măsurilor luate până acum asupra populației.

„Frica o am referitor la situația economică prin care trece România, prin faptul că presiunea până în prezent a fost pusă doar pe cetățeni, iar în perioada următoare statul va trebui să vină cu instrumente prin care să poată să vină în sprijinul lor”, a afirmat Veștea.

Întrebat despre perspectiva ca efectele pozitive ale măsurilor economice să înceapă să fie resimțite de populație, liberalul s-a arătat prudent.

„Mi-aș dori ca lucrul acesta să se întâmple, dar acest lucru cred că, cu siguranță, îl vor simți românii, iar faptul că probabil pe viitor vom găsi alți vinovați nu este o soluție. România trebuie să ajungă să aibă, începând cu anul viitor, creștere economică”, a spus acesta.