Poliția Locală se revoltă împotriva reformei lui Mureșan: „Siguranța cetățeanului nu poate fi centralizată”

Sindicatul Național Meridian spune că se opune „oricărui demers” care ar conduce la desființarea Poliției Locale, diminuarea atribuțiilor acesteia sau transferarea competențelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului.

„Nu putem accepta ca, în numele unei așa-zise reforme, siguranța comunităților să fie îndepărtată de acestea, iar decizia să fie mutată de la nivel local la nivel central”, susțin reprezentanții organizației sindicale.

Reacția vine după ce în programul de guvernare depus la Parlament de Siegfried Mureșan este prevăzută integrarea componentei operative a Poliției Locale în structurile Poliției Române. Documentul propune ca Poliția Română să devină, etapizat, „o singură structură națională de aplicare a legii”, care să includă și Poliția de Frontieră, componenta operativă a Inspectoratului General pentru Imigrări și Poliția Locală.

Ce se întâmplă cu Poliția Locală în programul Guvernului Mureșan

Reforma prevăzută în programul de guvernare nu înseamnă dispariția tuturor atribuțiilor exercitate în prezent de structurile locale.

Potrivit proiectului, activitățile legate de ordine și siguranță publică ar urma să fie transferate către structurile Ministerului Afacerilor Interne. În schimb, administrațiile locale ar urma să păstreze competențele cu caracter administrativ, între care disciplina în construcții, controlul afișajului stradal, comerțul, protecția mediului și alte atribuții specifice administrației locale. Angajații structurilor reorganizate care vor îndeplini aceste funcții nu ar mai avea statutul specific de polițist local.

Programul lui Siegfried Mureșan merge însă mai departe de reforma Poliției Locale. Poliția Română ar urma să înglobeze și Poliția de Frontieră, precum și componenta operativă din domeniul imigrației, într-o reorganizare amplă a Ministerului Afacerilor Interne.

În paralel, programul prevede delimitarea mai clară a atribuțiilor dintre Poliție și Jandarmerie. Poliția ar urma să fie responsabilă de ordinea publică curentă, prevenirea și combaterea criminalității și relația permanentă cu comunitățile, în timp ce Jandarmeria ar urma să se concentreze pe evenimente publice de amploare, protecția unor obiective și intervenția în situații de criză.

Sindicatul invocă autonomia locală

Meridian susține că reforma ar trebui să țină cont de principiul descentralizării și de autonomia administrației publice locale.

„Considerăm că orice transformare de asemenea amploare trebuie însă să țină cont de principiul descentralizării, de autonomia administrației publice locale și, înainte de toate, de interesul cetățeanului. De asemenea, orice astfel de reformă trebuie să pornească de la realitățile din teren și de la nevoile comunităților, nu de la o simplă operațiune contabilă de reducere a structurilor și cheltuielilor”, se arată în poziția sindicatului.

Organizația argumentează că polițistul local este, în numeroase situații, una dintre primele autorități cu care cetățenii intră în contact în cartiere, parcuri, piețe sau în apropierea unităților de învățământ.

Sindicatul cere ca înaintea unei asemenea reorganizări să existe consultări cu reprezentanții angajaților și ai administrațiilor locale și o dezbatere publică privind viitorul Poliției Locale.

Reforma face parte dintr-o restructurare mult mai amplă a statului

Reorganizarea structurilor de ordine publică este una dintre măsurile incluse în programul de guvernare depus la Parlament de Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan.

Mureșan a prezentat un Executiv susținut de PNL, USR și UDMR, iar pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne și vicepremier este propus liberalul Mircea Abrudean. Programul și lista miniștrilor au fost depuse la Parlament la sfârșitul săptămânii trecute, înaintea audierilor și a votului de învestitură.

În domeniul MAI, documentul mai propune restructurarea aparatului central după un audit funcțional, reducerea nivelurilor ierarhice, comasarea structurilor cu atribuții similare și diminuarea numărului funcțiilor de conducere.

Totodată, serviciile pentru pașapoarte, evidența persoanelor, permise și înmatriculări și componenta administrativă din domeniul imigrației ar urma să fie reunite într-o singură Autoritate Națională pentru Servicii Publice.

Măsurile sunt, în acest moment, propuneri cuprinse în programul de guvernare al premierului desemnat. Aplicarea lor depinde de învestirea Guvernului și, ulterior, de adoptarea modificărilor legislative și administrative necesare.