Siegfried Mureșan: „Trebuie să ne pregătim ca Guvernul să treacă”

Într-un interviu acordat Digi FM, Siegfried Mureșan a spus că miza decisivă este reprezentată de PSD și a susținut că social-democrații riscă să piardă politic dacă votează împotriva unui guvern pro-european.

„Trebuie să ne pregătim. Am început săptămâna de lucru și am venit la voi cu gândul că Guvernul va trece, fiindcă trebuie să știu exact ce am de făcut, ca începând de joi să conducem Guvernul, să implementăm planul de guvernare”, a declarat premierul desemnat.

PSD și momentul adevărului

Mureșan spune că, în prezent, are 170 de voturi sigure, de la cele trei formațiuni care îl susțin: PNL, USR și UDMR.

El a precizat că poartă discuții și cu reprezentanții grupului minorităților naționale, cu parlamentari neafiliați și cu membri ai unor partide mai mici.

„Momentul adevărului va fi pentru PSD”, a afirmat Mureșan, care a insistat că social-democrații trebuie să decidă dacă votează Guvernul sau prelungesc criza politică.

Mureșan: PSD riscă să devină „un partid micuț, de mâna a doua al AUR”

Acesta susține că social-democrații au propriul interes politic să voteze noul Guvern, cu argumentul că PSD nu mai are forța parlamentară pe care o avea în trecut și că, după rezultatul de la ultimele alegeri și evoluția din sondaje, partidul nu mai poate controla singur formarea unei majorități.

„Dacă vor vota împotriva acestui Guvern, nimeni nu-i va mai crede niciodată că sunt partid pro-european și vor avea multe lucruri de pierdut”, a spus Mureșan.

El a adăugat că un vot împotriva Guvernului ar putea avantaja AUR și ar putea transforma PSD într-un partid secundar pe scena politică.

„Dacă ar vota împotriva acestui Guvern, ar face jocul AUR și vor ajunge un partid foarte mic la viitoarele alegeri”, a afirmat premierul desemnat.

„Vorbesc instituțional cu PSD”

Întrebat dacă a primit telefoane în secret de la parlamentari PSD care ar putea vota Guvernul, Mureșan a negat categoric.

„Vorbesc cu Sorin Grindeanu, cu conducerea PSD și nu mi-a trecut prin cap să vorbesc cu alți pesediști pe la spatele președintelui partidului, fiindcă respect rolul instituțional pe care domnul Grindeanu îl are la conducerea PSD”, a declarat el.

Mureșan a admis însă că există, în opinia sa, tensiuni interne în PSD, pe fondul rezultatelor din sondaje și al relației dintre conducerea partidului și membrii aflați în eșaloanele inferioare.

Unde îl vede Mureșan pe Ilie Bolojan în viitorul Guvern

Întrebat unde îl vede pe Ilie Bolojan în viitorul său Guvern, Siegfried Mureșan nu a indicat un portofoliu concret, dar a spus că actualul lider al PNL va continua să joace un rol important în politica românească.

„Cred că Ilie Bolojan va fi mult timp de acum înainte președintele Partidului Național Liberal”, a declarat Mureșan.

El a apreciat activitatea lui Bolojan la conducerea partidului și a susținut că PNL a crescut de la 8% la alegerile prezidențiale din 2024 la 14% la alegerile parlamentare din același an.

Mureșan a mai spus că Bolojan „va mai face multe lucruri bune pentru România în anii următori” și că este „foarte departe de a fi spus ultimul cuvânt în politica mare din România”.

Sursa video: DigiFM