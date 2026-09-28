Siegfried Mureșan, despre Parteneriatul Strategic cu Statele Unite: România trebuie să spună și nu

Parteneriat strategic, pe picior de egalitate

„Evident că există momente în care România trebuie să spună nu oricui. Parteneriatul strategic nu înseamnă nici să tratăm de pe poziție de superioritate, nici de pe poziție de inferioritate. Cu mine la conducerea Guvernului vom fi un partener egal pentru toate democrațiile liberale din lume, pentru Statele Unite ale Americii, pentru Marea Britanie și pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene”, a declarat Siegfried Mureșan, luni, la DigiFM.

Premierul desemnat a mai susținut că un parteneriat autentic presupune ca fiecare parte să urmărească interesele celeilalte.

„Partenerul adevărat nu așteaptă să faci ceva care e rău pentru tine. Cine dorește să faci ceva care e rău pentru tine nu e partener adevărat”, a continuat liberalul.

Mureșan respinge acuzațiile de ingerință americană

Totodată, acesta a respins ideea unor ingerințe din partea Statelor Unite menționând că relația sa directă cu oficialii americani a fost una corectă.

„Experiența mea instituțională cu Statele Unite ale Americii, cu parlamentari americani, atât din Partidul Democrat cât și din Partidul Republican, experiența mea de mulți ani de zile a fost că întotdeauna au vrut să facă bine pentru România și niciodată, instituțional, nimeni din Statele Unite ale Americii nu ne-a cerut să facem ceva ce e rău pentru noi”, a mai declarat premierul desemnat.

Ce a generat scandalul?

Reacțiile vin după ce The Wall Street Journal a dezvăluit că, în luna martie, în cadrul unei cine desfășurate la Atena alături de ministrul grec al Energiei, ambasadoarea SUA în Grecia ar fi afirmat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea cabinetului Bolojan din România.

La finalul aceleiași luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, s-au întâlnit cu reprezentata Statelor Unite.

Sursa video: DigiFM