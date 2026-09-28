Ce sport iubește premierul desemnat Siegfried Mureșan și ce echipă din România susține

Siegfried Mureșan spune că tenisul este sportul său preferat.

„L-am practicat de mic, acum am puțin timp, nu-l joc regulat acum, dar mă bucur când mai pot să joc”, a declarat Mureșan la Digi FM.

Premierul desemnat spune că a fost mulți ani fan al lui Rafael Nadal: „Acum s-a retras și sunt așa într-o mică dilemă. Sigur că sunt jucători de tenis foarte buni și acum, dar n-am așa un idol”.

Mureșan spune că a admirat întotdeauna perseverența lui Nadal și face o comparație între tenis și activitatea politică.

„Mi se pare că, dacă vrei să faci ceva în politică, e un pic la fel, așa cum e în tenis, minge după minge, așa e și în politică, dacă vrei să lași ceva în urmă, în munca mea, în Parlamentul European, amendament cu amendament, dacă vrei să faci ceva serios, câteodată muncești luni de zile la o lege, deci perseverența, am admirat-o mereu la el”, a spus el.

Mureșan a afirmat că se uită și la fotbal și s-a referit la Corvinul Hunedoara, echipa din orașul său natal, spunând că se bucură că formația a revenit în Superligă.

Ce au spus părinții când a fost desemnat premier

Premierul desemnat a fost întrebat și ce au spus părinții săi după ce a fost nominalizat pentru funcția de prim-ministru.

„Părinții sunt părinți, întotdeauna, indiferent ce faci. Sigur, ei își fac griji pentru tine, ei știu că îmi place ceea ce fac în Parlamentul European”, a spus el.

Întrebat dacă i-au spus „să nu se bage”, Mureșan a răspuns: „Nu, n-au zis asta, fiindcă ei știu că eu întotdeauna am vrut să fac bine și că nu am fugit niciodată de răspundere și că simt că sunt pregătit pentru chestiunea aceasta”.

El a admis însă că nu este „comod pentru părinți” să vadă la televizor „tot felul de trăznăi și de neadevăruri” spuse de unii opozanți politici.