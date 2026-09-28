Țoiu, după afirmația lui Serghei Lavrov: Rusia are această atitudine de a lua mai puțin în serios lucrurile

Întrebarea a fost pusă de un jurnalist român în cadrul celei de-a 81-a Adunări Generale a ONU de la New York. „Ei bine, acesta este un secret”, a declarat Lavrov, râzând.

Luni, ministra de Externe Oana Țoiu a declarat că Rusia are atitudinea „de a lua mai puțin în serios lucrurile” considerate „extrem de serioase”.

„Am văzut conferința de presă desigur. Rusia are această atitudine de a lua mai puțin în serios lucrurile care pentru noi sunt extrem de serioase”, a declarat Țoiu.

Aceasta a precizat că pentru România este importantă menținerea poziției consolidate la nivel NATO și UE.

„În acest moment, pentru noi ce este foarte important este să menținem această poziție consolidată la nivel NATO și al Uniunii Europene”, a declarat Țoiu.

După instalarea sistemului Aegis Ashore de la Deveselu (scutul antirachetă), în mai 2016, Moscova a susținut că instalarea sistemului în România reprezintă o amenințare pentru securitatea sa și a avertizat că va adopta contramăsuri.

Cu toate acestea, la acel moment, NATO a precizat că sistemul antirachetă este „strict defensiv”, inclusiv componenta sa din România.