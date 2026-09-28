AUR boicotează audierile și votul de învestitură al Guvernului Mureșan: Asta ar însemna trădare

Refuzul votului în Parlament

Anunțul a fost făcut luni dimineața de către George Simion care a denunțat presiunile exercitate asupra sa, dar și boicotul AUR împotriva propunerii de guvern Mureșan.

„În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un Guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o”, a spus Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Negocieri pentru intrarea la guvernare

Liderul AUR a vorbit și despre criza politică și începerea negocierilor pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.

„Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele”, a sublinait George Simion.

Amenințare cu suspendarea președintelui Nicușor Dan

Simion a mai declarat că în cazul în care nu se coagulează o majoritate în urma negocierilor, trebuie convocate alegeri parlamentare anticipate și l-a amenințat pe președintele României, Nicușor Dan, cu suspendarea în cazul în care nu este dizolvat legislativul.

„După căderea următorului guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri cum îi cere Constituția, să fie suspendat. Trebuie să strângem numărul necesar de semnături, trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice, trebuie să vă avem pe voi în spate”, a mai declarat șeful AUR.

Anunțul său a venit cu puțin timp înainte de începerea audierilor în Parlament pentru miniștrii propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan.