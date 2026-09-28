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Mureșan: Subestimăm mult riscul dezinformării al știrilor false, al propagandei

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a fost întrebat la Digi FM, de un ascultător, cum va gestiona știrile false și propaganda din mediul online. Mureșan a precizat că riscul dezinformării este subestimat.
Mureșan: Subestimăm mult riscul dezinformării al știrilor false, al propagandei
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
28 sept. 2026, 09:42, Politic
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Rețelele de socializare sunt companii private care doresc să facă un profit cât mai mare. Și pentru a face profit doresc ca noi să petrecem cât mai mult timp pe acele rețele de socializare pentru a ne putea vinde publicitate. Și de aceea, cred că e important ca oamenii la toate vârstele, copiii din școală, dar și vârstnicii, să fie informați privind riscurile, să se poată informa corect”, a declarat Mureșan. 

Cred că părinții sunt foarte bine pregătiți pentru a-și educa copiii pentru viața offline, dar trebuie ajutați, trebuie informați cu privire la riscurile online”, a declarat Mureșan. 

Acesta a vorbit și despre regulile impuse de Comisia Europeană, precum interzicerea accesului la rețele sociale pentru copiii de sub 13 ani.

Niciun acces la rețele de socializare până la o anumită vârstă pentru copii. Reguli clare după aceea, până la 18 ani, fiindcă așa cum există pericole offline, așa există pericole și online, oamenii pot fi radicalizați online”, a declarat Mureșan.

La jumătatea lunii iunie, Regatul Unit a anunțat interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii și tineri de sub 16 ani pentru că aceștia ar putea fi expuși la conținut periculos, dar și pentru că sunt concepute să creeze dependență, potrivit fostului premier Kier Starmer. 

Australia, Brazilia și Indonezia au și ele legi privind interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale, iar în ceea ce privește Uniunea Europeană, în Italia, copiii de sub 14 ani au nevoie de acordul părinților pentru a-și face cont pe rețele sociale, iar Spania pregătește o interdicție pentru tinerii și copiii sub 16 ani, care are nevoie însă de votul parlamentar. Grecia pregătește o interdicție ce interzicerea accesului la rețele sociale pentru tinerii și copiii sub 15 ani, menită să intre în vigoare de anul viitor, potrivit Reuters. 

Discuția privind pericolele dezinformării a fost adusă în spațiul public după ce o ambulanță a fost atacată de cetățeni în județul Cluj, după ce oamenii au crezut că autospeciala ar fi „o ambulanță neagră care fură copii”. Cetățenii au dat cu topoare, bâte și pietre în ambulanță, iar în urma incidentului șoferul a fost rănit la ochi, fiind operat de urgență la Cluj în aceeași noapte.

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