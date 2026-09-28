Grindeanu acuză că programul lui Mureșan continuă „austeritatea lui Bolojan”: „PSD nu poate gira asemenea demagogie economică”

Liderul PSD susține că documentul nu oferă soluții concrete pentru problemele economice și sociale ale României.

Grindeanu: „Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă”

Sorin Grindeanu a reproșat programului lipsa unor măsuri destinate românilor cu venituri reduse, dar și absența unor soluții pentru energie, agricultură, IMM-uri și capitalul autohton.

„Acest program nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei în condițiile în care, din datele Eurostat, reiese faptul că peste 5 milioane de români sunt în risc de sărăcie sau de excluziune socială.

Nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă, doar concedieri. Zero măsuri pentru sprijinirea producției autohtone, producției de aici, din România”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat susține că documentul conține promisiuni fără termene concrete și că direcția economică propusă ar continua politicile fostului Guvern Bolojan.

„În schimb, ni se spune în acest program de guvernare cum vor crește pensiile, dar nu se știe când. Ni se spune că va scădea TVA-ul, dar iarăși nu se știe când. Pe scurt, în mare, vedem un program de guvernare care spune cum va continua austeritatea lui Bolojan și care îi va favoriza pe cei bogați în defavoarea românilor cu venituri mici și medii și a întreprinzătorilor români”, a afirmat președintele PSD.

„Totul este, până la urmă, praf în ochi”

Grindeanu a criticat și lipsa, în opinia sa, a unor calcule privind impactul bugetar al măsurilor. El a susținut că aplicarea programului ar conduce la un deficit de cel puțin 7,4% din PIB, estimare pe care a prezentat-o fără a detalia public calculul în declarațiile furnizate.

„E un program, până la urmă, plin de intenții, fără cifre exacte, fără studii de impact, fără surse de finanțare și fără termene clare. Mai mult, susținătorii acestui guvern ne amenință și văd această amenințare de câteva zile, într-un mod din acesta apocaliptic, aș spune, că România va intra în junk dacă nu-l votăm. Dar o simplă analiză ne arată că aplicarea acestor măsuri pe care le-a scris în programul de guvernare ar duce la un deficit minim de 7,4% din PIB.

Deci totul este, până la urmă, praf în ochi. Siegfried Vasile Mureșan promite, deși știe că nu se poate ține de cuvânt. PSD nu poate gira asemenea demagogie economică, nu putem valida niște iluzii vândute românilor doar pentru ca unii să se instaleze la Palatul Victoria”, a declarat Grindeanu.

PSD anunță că va vota împotriva Cabinetului Mureșan

Președintele PSD a atacat și profilul politic al premierului desemnat, susținând că acesta nu dispune de experiența necesară pentru conducerea Executivului.

„Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Nu are greutatea politică și nici experiența administrativă necesară pentru a gestiona o țară aflată sub presiunea atâtor crize suprapuse”, a spus Grindeanu.

„Așadar, ca să închei, nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan, am luat această decizie, așa cum am spus, în unanimitate, iar PSD va vota doar un guvern pro-români”, a conchis liderul social-democrat.