Siegfried Mureșan l-a contactat din nou pe Grindeanu: Dacă PSD va vota împotriva Guvernului, o va face „strict pe criterii subiective”

„L-am contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. I-am transmis documentul”, a transmis luni dimineață Siegfried Mureșan, precizând că acesta evidențiază clar cum programul de guvernare „cuprinde și propuneri ale Partidului Social Democrat”.

„Documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pe criterii obiective. Dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”, a adăugat Mureșan.

Acesta și-a exprimat din nou disponibilitatea pentru negocieri cu liderul social-democrat privind programul de guvernare, formarea Cabinetului și „rezolvarea crizei politice din România”.

Ce propuneri ale PSD spune Mureșan că se regăsesc în programul său

Documentul transmis lui Sorin Grindeanu este structurat în zece domenii și prezintă măsurile despre care Mureșan susține că răspund solicitărilor formulate de PSD.

În energie, premierul desemnat indică investițiile în noi capacități de producție, rețele, stocare și interconectări, producerea în România a echipamentelor energetice și sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili.

Programul include proiectele de la Mintia, Iernut, Tarnița-Lăpuștești și Unitățile 1, 3 și 4 de la Cernavodă, precum și dezvoltarea energiei eoliene offshore în Marea Neagră.

În domeniul apărării, Mureșan susține că programul său preia solicitările PSD privind folosirea fondurilor europene SAFE pentru dezvoltarea producției în România, sprijinirea industriei naționale de apărare, dezvoltarea de software pentru drone și combaterea dezinformării.

Programul prevede și creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare spre 5% din PIB.

Pe componenta economică, printre punctele comune indicate de Mureșan se află folosirea Băncii de Investiții și Dezvoltare pentru finanțarea economiei și acordarea ajutoarelor de stat pentru sectoare strategice.

Premierul desemnat propune, în plus, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027 și amortizarea accelerată pentru investiții.

Colectarea taxelor și reforma statului, alte puncte comune invocate de Mureșan

În domeniul fiscal, documentul menționează analiza de risc la ANAF, combaterea marii evaziuni și reducerea decalajului de TVA printre obiectivele despre care Mureșan spune că sunt comune cu cele ale PSD. Programul său stabilește și o țintă de deficit de 6% din PIB în 2026 și coborârea acestuia sub 3% în 2030.

În privința reformei statului, premierul desemnat indică drept puncte comune comasarea instituțiilor, crearea unui punct digital unic pentru serviciile publice și evaluarea instituțiilor după rezultate.

Printre măsurile suplimentare propuse de Mureșan se numără reducerea cu 13% a numărului parlamentarilor, limitarea la trei a numărului secretarilor de stat pentru fiecare minister și evaluarea companiilor de stat.

În domeniul muncii și al politicilor sociale, documentul enumeră creșele, sprijinul pentru familii, locuințele accesibile pentru tineri, recalificarea profesională și măsurile pentru românii din diaspora.

Programul lui Mureșan mai prevede păstrarea indemnizației pentru creșterea copilului la revenirea la muncă și o subvenție de 2.250 de lei lunar pentru angajarea tinerilor NEET, respectiv cei care nu lucrează și nu urmează o formă de educație sau pregătire profesională.

Educația, sănătatea și agricultura

În educație și sănătate, Mureșan enumeră printre obiectivele comune combaterea abandonului școlar, dezvoltarea învățământului dual, finanțarea cercetării, consolidarea medicinei de familie și profesionalizarea managementului spitalelor.

Programul său stabilește ca obiective alocarea a 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare.

Pentru agricultură, premierul desemnat spune că programul său include cererile PSD privind irigațiile și rezervele de apă, sprijinirea procesării și a cooperativelor, trasabilitatea produselor românești și menținerea plăților directe pentru fermieri în viitorul buget european.

Infrastructură, investiții și politica externă

La infrastructură, printre punctele comune sunt indicate prioritizarea investițiilor, finalizarea proiectelor deja începute și pregătirea finanțărilor europene pentru perioada 2028–2034.

Mureșan propune, între altele, atragerea a minimum 10 miliarde de euro anual din fondurile de coeziune începând din 2027 și asigurarea navigabilității Dunării pe tot parcursul anului.

În domeniul politicii europene și euroatlantice, Mureșan indică drept obiective comune cu PSD aderarea României la OCDE, respectarea statului de drept și a drepturilor minorităților, precum și cooperarea cu Uniunea Europeană și NATO împotriva ingerințelor străine.

Grindeanu a cerut includerea celor zece propuneri ale PSD

Sorin Grindeanu declarase anterior că PSD este dispus să discute cu premierul desemnat dacă programul de guvernare include cele zece recomandări adoptate de social-democrați la Sinaia. Liderul PSD afirmase, de asemenea, că, în lipsa includerii acestora, partidul își menține poziția de a nu vota viitorul Guvern.

Sâmbătă, Mureșan a anunțat că îi va transmite personal lui Grindeanu programul complet de guvernare, cu cele 372 de măsuri, și că dorește o discuție cu conducerea PSD.