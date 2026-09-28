Oana Țoiu, despre întâlnirea lui Grindeanu și Ivan cu ambasadoarea SUA în Grecia: A fost în afara unui mandat de reprezentare

Reprezentare oficială

Ministra interimară de Externe a subliniat că mandatul de reprezentare oficială a Statelor Unite în relația cu instituțiile române îi revine ambasadorului SUA la București, Darryl Nirenberg, subliniind că întâlnirea de la finalul lunii martie la care au participat președintele PSD, Sorin Grindeanu, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan și ambasadoarea SUA în Grecia s-a petrecut neoficial.

„Mandatul de reprezentare al Statelor Unitele Americi este acordat ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg. , în ceea ce privește vizita ambasadorului SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci, practic, în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public”, a declarat Oana Țoiu.

În ceea ce privește Coridorul Vertical de gaze, Oana Țoiu a spus că România și-a exprimat constant poziția și că proiectul reprezintă o prioritate pentru București.

„Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical și implicarea noastră ca țară de tranzit din cel puțin două motive. Unul dintre ele ține de susținerea regiunii pentru a putea să scadă dependența de sursele de energie din Rusia”, a transmis șefa diplomației de la București.

România susține Coridorul Vertical doar dacă prețul este sustenabil

Țoiu a precizat că România susține diversificarea surselor de energie, însă achizițiile trebuie să fie justificate din punct de vedere economic.

„Susținem diversificarea surselor de achiziție de energie, atât timp cât modelul economic justifica asta din perspectiva prețului și a volumelor preconizate. Asta este poziția noastră, cunoscută și de Statelor Unitele Americi și cunoscută și de partenerii noștri”, a conchis șefa diplomației de la București.

Contextul dezvăluirilor

Declarațiile vin pe fondul dezvăluirilor din presa americană, conform cărora ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, ar fi discutat în martie, la o cină privată, despre rolul SUA în debarcarea premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a refuzat solicitările de achiziție a gazelor lichefiate americane la tarife peste cele ale pieței.

De asemenea, tot în martie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, s-au întâlnit cu reprezentanta Statelor Unite în cadrul unei reuniuni la București.