Noi explozii în Atena, urmate de un incendiu violent. Un bloc cu cel puțin 16 apartamente a fost evacuat

Flăcările s-au extins rapid spre etajele superioare, iar mai mulți locatari au fost nevoiți să se refugieze pe acoperiș.

Explozie la o cafenea, în jurul orei 4:30

Alarma a fost dată în jurul orei 4:30, după ce o explozie puternică ar fi avut loc la cafeneaua aflată la parterul imobilului cu trei niveluri.

Potrivit Greek City Times, martorii au relatat că ar fi auzit chiar trei explozii înainte ca o femeie să înceapă să strige că a izbucnit un incendiu.

Focul s-a propagat extrem de repede către etajele superioare. Imobilul afectat are cel puțin 16 apartamente, iar fumul dens a făcut imposibilă evacuarea pe căile obișnuite pentru o parte dintre locatari.

Pompierii au intervenit cu 18 oameni, cinci autospeciale și un vehicul dotat cu scară și platformă specială. Șase persoane aflate la etajele învecinate au avut nevoie de ajutor pentru a părăsi clădirea.

Mai mulți locatari s-au refugiat pe acoperiș

Unii dintre oamenii surprinși de incendiu au reușit să iasă prin intrarea principală, însă alții s-au îndreptat către acoperiș din cauza fumului care invadase clădirea. Aceștia au fost ulterior recuperați de pompieri și conduși într-o zonă sigură.

Un locatar de la etajul al treilea a povestit pentru postul grec MEGA că a fost trezit de soție după ce aceasta a observat incendiul. Fumul pătrunsese deja în interior, iar cei doi aveau dificultăți de respirație chiar și pe hol.

Femeia ar fi auzit inițial exploziile, dar a crezut că zgomotele proveneau de la vehiculele care colectau gunoiul de pe stradă. După ce au realizat amploarea pericolului, cei doi au început să-i alerteze și pe ceilalți locatari.

Alți martori au descris o propagare extrem de rapidă a flăcărilor, de la spațiul comercial de la parter spre balcoane și apartamente. O femeie a relatat că, la numai câteva secunde după ce a auzit o bubuitură puternică, a văzut flăcări în exteriorul ferestrei. În aproximativ o jumătate de oră, potrivit mărturiei sale, incendiul cuprinsese aproape întreaga clădire.

Anchetă privind cauza incendiului

Unitatea specializată în investigarea incendiilor din Atena a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzei exacte a focului și a circumstanțelor în care s-au produs exploziile semnalate de martori.

Cafeneaua de la parterul clădirii mai fusese scena unui incident violent în urmă cu aproximativ trei ani. Potrivit sursei citate, atunci a avut loc o altercație în timpul căreia au fost folosite arme de foc.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public dacă acest antecedent are vreo legătură cu incendiul de luni.