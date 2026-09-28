Prețul motorinei bate recordul din 2022 în Marea Britanie. Ce se întâmplă pe piața carburanților

Noile date compilate de organizația britanică RAC arată că prețul mediu al unui litru de motorină a ajuns luni la 199,18 pence, relatează The Independent.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum în Marea Britanie și depășește precedentul record, de 199,09 pence pe litru, consemnat în iunie 2022, pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice provocate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Creșterea din ultimele șapte luni este considerabilă. La 28 februarie 2026, când a început războiul dintre SUA și Iran, prețul mediu al motorinei în Marea Britanie era de 142,38 pence pe litru.

Diferența până la nivelul înregistrat luni este de 56,8 pence pentru fiecare litru, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 40%.

În cazul unui plin de 50 de litri, diferența de preț față de sfârșitul lunii februarie ajunge astfel la aproximativ 28,4 lire sterline.

Exporturile rusești de motorină au scăzut

Presiunile asupra prețurilor s-au accentuat în ultimele săptămâni pe fondul problemelor de aprovizionare de pe piața internațională, generate atât de războiul dintre Rusia și Ucraina, cât și de noile tensiuni militare din Orientul Mijlociu.

Un factor important îl reprezintă diminuarea exporturilor rusești de motorină.

Mai multe rafinării din Rusia au fost vizate de atacuri ucrainene, ceea ce a afectat capacitatea Moscovei de a furniza produse petroliere pe piețele externe. O instalație importantă din apropierea Moscovei a fost avariată la începutul lunii septembrie în cadrul unei operațiuni de amploare cu drone.

Reducerea cantităților provenite din Rusia a determinat cumpărătorii să se orienteze către alți mari exportatori de motorină. Cererea suplimentară exercitată asupra acestora a contribuit, la rândul său, la majorarea prețurilor angro.

Presiune pe piața internațională a carburanților

Noul record din Marea Britanie reprezintă un nou semnal privind tensiunile existente pe piața produselor petroliere, într-o perioadă în care două conflicte majore afectează direct sau indirect fluxurile energetice internaționale.

Pentru celelalte state europene, evoluția prețurilor angro și disponibilitatea produselor petroliere pe piața continentală sunt relevante pentru costurile carburanților, însă prețul carburanților din fiecare țară este influențat de fiscalitate, curs valutar, costurile de distribuție și condițiile pieței locale.