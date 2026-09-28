Prima pagină » Știri externe » Comediant turc, judecat pentru că l-ar fi insultat pe Erdoğan într-un spectacol. Riscă până la 10 ani de închisoare

Comediant turc, judecat pentru că l-ar fi insultat pe Erdoğan într-un spectacol. Riscă până la 10 ani de închisoare

Comediantul turc Deniz Göktaş, cunoscut pentru satira politică și umorul său sec, a ajuns luni în fața unui tribunal din Istanbul.
Comediant turc, judecat pentru că l-ar fi insultat pe Erdoğan într-un spectacol. Riscă până la 10 ani de închisoare
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
28 sept. 2026, 12:48, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comendiantul este judecat pentru presupuse insulte la adresa președintelui Recep Tayyip Erdoğan și pentru alte acuzații legate de un spectacol susținut în iunie, scrie Euronews. Göktaş, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat pe 3 iulie, la o săptămână după ce a publicat pe YouTube înregistrarea spectacolului. Videoclipul a fost urmărit de aproape 9 milioane de ori. Comediantul se află în arest preventiv de la momentul reținerii.

Trei acuzații în dosarul comediantului

Potrivit rechizitoriului, Göktaş este acuzat de insultarea președintelui Erdoğan și incitare la ură publică. Procurorii au adăugat ulterior și o acuzație privind lăudarea infracțiunilor și a infractorilor.

Ultima acuzație ar fi legată de o glumă despre Dalton, una dintre grupările criminale organizate din Turcia, potrivit unei declarații publicate de comediant în luna august. Göktaş a ironizat situația și în mesajele pe care a reușit să le publice pe X din închisoare. „Un spectacol de 90 de minute generează o nouă acuzație la fiecare două luni”, a scris el în august.

Într-un alt mesaj, publicat cu o zi înaintea primei sale apariții în instanță, comediantul a scris că după 88 de zile urma să fie încătușat pentru prima dată și să audă un claxon de mașină.

Protest în fața tribunalului din Istanbul

Aproximativ 50 de persoane s-au adunat luni în fața tribunalului Çağlayan din Istanbul, în ploaie, pentru a-l susține pe Göktaş. Protestatarii au scandat „Deniz Göktaş nu este singur!”, în timp ce zona era supravegheată de zeci de polițiști.

Printre cei prezenți s-au aflat jurnaliști, susținători și mai mulți comedianți de la clubul de stand-up TuzBiber, unde Göktaş și-ar fi început cariera în 2019. La tribunal au fost prezenți și observatori ai ambasadei Olandei și ai consulatului SUA. Presa turcă estimează că, în cazul unei condamnări pentru toate acuzațiile, pedeapsa ar putea ajunge la un deceniu sau chiar mai mult de închisoare.

Cazul lui Göktaş se înscrie într-o mișcare mai largă de dosare deschise împotriva unor persoane acuzate că au criticat guvernul conservator sau valorile promovate de acesta. Potrivit presei internaționale, în ultimii ani au fost vizate în astfel de cazuri persoane din politică, artă, muzică, presă și comunitatea LGBTQ+.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Imagini dramatice de la granița României. Atacul Rusiei asupra Ucrainei, filmat din Tulcea. Avioane F-16 ridicate de la sol
Gandul
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Cancan
Cum a fost răsfățată Simona Halep de ziua ei: „Arată bine”
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor