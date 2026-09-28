Mobilizare de amploare în Suceava: sute de participanți și convoaie internaționale. DSU explică ce se întâmplă

Aproximativ 400 de persoane vor participa, între 29 septembrie și 2 octombrie, la un amplu exercițiu internațional de protecție civilă.

Inundații severe pe Prut și Siret, în scenariul exercițiului

Exercițiul „CROSSFLOOD Full-Scale Exercise” face parte din proiectul european „Cross Border Flood Response Exercise in a Post-Conflict Environment – CROSSFLOOD”, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne, prin DSU, și finanțat de Comisia Europeană.

Scenariul pregătit pentru echipele de intervenție presupune producerea unor inundații severe în bazinele râurilor Prut și Siret. Situația simulată va fi complicată de incidente care implică substanțe periculoase de tip CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare), precum și de prezența unor elemente de muniție neexplodată.

Salvatorii vor trebui să desfășoare operațiuni pe apă cu ajutorul bărcilor, să utilizeze pompe de mare capacitate și să pună în aplicare proceduri de decontaminare și misiuni de deminare.

Aproximativ 400 de participanți

La exercițiu vor participa aproximativ 400 de persoane, fiind mobilizate echipe și module de intervenție din România și din mai multe state europene.

Potrivit DSU, vor fi implicați participanți din Austria, statele baltice, Cehia, Estonia, Franța și Ucraina, precum și experți ai Echipei de Protecție Civilă a Uniunii Europene și ai UNDAC, structura ONU pentru evaluarea și coordonarea în caz de dezastre.

În proiect sunt implicați parteneri din Austria, Ucraina, Germania, Olanda, Cehia, Estonia și Franța.

Operațiuni în Siret și Suceava, dar și pe mai multe lacuri

Activitățile nu se vor desfășura într-un singur punct. Principalele zone în care vor putea fi observate echipele de intervenție sunt orașele Siret și Suceava, lacurile Rogojești, Bucecea și Lipoveni, precum și râul Hâtnuța.

Prezența unui număr mare de forțe și mijloace de intervenție va fi, prin urmare, una planificată și nu va indica existența unei situații reale de urgență.

DSU le cere oamenilor să nu se alarmeze atunci când observă convoaiele internaționale și să nu distribuie informații provenite din surse neoficiale.

„Vă rugăm să nu vă alarmați la vederea convoaielor internaționale de intervenție și să evitați distribuirea de informații neoficiale. Pregătirea și cooperarea internațională sunt esențiale pentru a putea răspunde eficient și rapid în fața oricărei situații reale de urgență”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.