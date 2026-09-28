Un avion ușor a luat foc după ce pilotul a aterizat pe Aerodromul Iași în urma unei defecțiuni tehnice

Pompierii militari din Iași au fost solicitați luni la intervenție, după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu un avion de mici dimensiuni. La Aerodromul Iași au fost trimise două autospeciale de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj medical cu medic.

La sosirea salvatorilor s-a constatat că în aeronavă se afla doar pilotul. Potrivit informațiilor preliminare, acesta a reușit să aterizeze pe pista aerodromului după apariția unei defecțiuni tehnice în timpul zborului.

Incendiul izbucnit la avion după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor.

Pilotul avionului era conștient, însă prezenta escoriații la nivelul picioarelor și sângerare la nivelul gurii. El a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cauzele și împrejurările exacte ale incidentului urmează să fie stabilite.

Un incident aviativ a avut loc și sâmbătă în România. Un avion care zbura de la Cluj spre Antalya a fost redirecționat către Aeroportul Otopeni și a aterizat de urgență după ce, la scurt timp de la decolare, ar fi lovit o pasăre. La bord se aflau 170 de pasageri.