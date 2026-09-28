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Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române. Un pacient cu arsuri, transferat la Bruxelles

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat luni, de la Otopeni, pentru a transporta un pacient cu arsuri la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles.
Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române. Un pacient cu arsuri, transferat la Bruxelles
Aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, în timpul unei misiuni medicale/sursa foto: MApN
Alexandra-Valentina Dumitru
28 sept. 2026, 14:11, Social
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O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat luni, în jurul orei 11.00, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a executa o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Bruxelles – Otopeni, a transmis MApN.

Misiunea are ca scop transferul unui pacient cu arsuri la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles și se desfășoară la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Asistența medicală și echipamentele necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai SMURD și personal medical al Ministerului Apărării Naționale.

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