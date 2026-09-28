Controalele medicale pe care UE vrea să le facă mai accesibile. Recomandările Comisiei pentru statele membre

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Acestea au, de asemenea, un impact major asupra sistemelor de sănătate și generează costuri de peste 282 de miliarde de euro pe an pentru economia UE.

Potrivit Comisiei Europene, aproximativ 80% dintre bolile cardiovasculare pot fi prevenite prin abordarea factorilor de risc, printre care hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, nivelul crescut al zahărului din sânge și obezitatea.

Planul „Safe Hearts”, prezentat în decembrie 2025, urmărește reducerea cu 25% a deceselor cardiovasculare premature până în 2035. Recomandarea privind controalele cardiovasculare este prezentată de Comisie drept un pas în atingerea acestui obiectiv.

Controale pentru depistarea timpurie a riscurilor

Comisia recomandă statelor membre să dezvolte și să pună în aplicare controale de sănătate cardiovasculară la nivel național. Acestea ar urma să permită identificarea timpurie a riscurilor și a bolilor, astfel încât oamenii să poată primi recomandări și tratament la momentul potrivit.

Recomandarea urmărește și reducerea inegalităților în materie de sănătate, prin asigurarea accesului la controale pentru toate persoanele și prin acordarea unei atenții speciale grupurilor vulnerabile și celor cu risc crescut.

Statele membre sunt, de asemenea, invitate să analizeze modalități de sprijinire a persoanelor cu risc crescut de boli cardiovasculare, inclusiv prin prevenție personalizată și consiliere privind vaccinarea.

Comisia subliniază și rolul noilor tehnologii. Instrumentele bazate pe date și inteligență artificială ar putea fi folosite pentru îmbunătățirea evaluărilor și verificărilor de risc, cu condiția utilizării responsabile și a unei supravegheri umane adecvate.

Prima Săptămână a UE de screening

Comisia Europeană a lansat luni prima Săptămână anuală a UE de screening, care se desfășoară până pe 4 octombrie. Parteneri din întreaga Europă vor organiza evenimente la nivel național, regional și local pentru a încuraja populația să efectueze controale medicale și pentru a promova prevenția.

Inițiativa face parte din campania europeană „Cunoașteți-vă numerele”, dedicată informării populației cu privire la factorii de risc cardiovascular și la importanța controalelor medicale.

Comisia îi încurajează pe cetățeni să discute cu profesioniștii din domeniul sănătății despre verificarea tensiunii arteriale, a colesterolului și a nivelului zahărului din sânge, pentru a înțelege mai bine valorile relevante pentru sănătatea cardiovasculară.

Campania va fi lansată oficial de Ziua Mondială a Inimii, pe 29 septembrie 2026, și se va desfășura pe tot parcursul anului 2027.