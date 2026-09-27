Când trece România la ora de iarnă în 2026. UE analizează din nou renunțarea la schimbarea ceasurilor

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Decizia rămâne în vigoare, deși Parlamentul European a votat în 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere.

Propunerea nu a devenit însă lege, din motiv că statele membre nu au ajuns la o poziție comună în Consiliul Uniunii Europene.

Între timp, un studiu realizat pentru Comisia Europeană analizează efectele pe care le-ar avea păstrarea permanentă a orei de vară sau a orei standard.

Subiectul rămâne unul dintre cele mai discutate aspecte legate de calendarul european. Analiza lansată în 2026 ar putea sta la baza viitoarelor discuții privind schimbarea orei.

Când se trece la ora de iarnă în 2026

România va reveni la ora standard în ultima duminică din octombrie, respectiv pe 25 octombrie 2026.

La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00. Directiva europeană stabilește încheierea perioadei de vară la ora 01:00 în timp universal, iar asta corespunde orei 04:00 în România, înainte ca ceasurile să fie date înapoi.

Astfel, noaptea de sâmbătă spre duminică va avea o oră în plus.

Directiva 2000/84/CE stabilește un moment comun pentru începerea și încheierea perioadei de vară în statele membre. Ora indicată de ceas este însă diferită de la o țară la alta, în funcție de fusul orar. România se află în fusul orar al Europei de Est.

De ce nu a fost eliminată schimbarea orei

Comisia Europeană a propus în 2018 renunțarea la modificarea sezonieră a ceasurilor. În martie 2019, Parlamentul European a susținut propunerea, cu perspectiva ca schimbarea orei să fie eliminată începând din 2021.

Votul Parlamentului European nu a fost însă suficient pentru modificarea legislației. Pentru adoptarea noii directive este necesar și acordul Consiliului UE, care nu și-a stabilit până acum poziția.

În lipsa unei noi reglementări, statele membre continuă să aplice calendarul actual. Astfel, trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora standard în ultima duminică din octombrie.

De ce a lansat Comisia Europeană un studiu

Discuțiile privind eliminarea schimbării sezoniere a orei nu au avut un rezultat concret în Consiliul UE în 2019, după propunerea Comisiei Europene din anul anterior.

Subiectul a revenit în atenție în 2025, când președinția poloneză a Consiliului a propus testarea, timp de doi ani, a păstrării orei de vară în întreaga Uniune Europeană.

Propunerea a fost analizată într-un grup de lucru, iar reprezentanții statelor membre au cerut analize în plus care să ajute la o eventuală decizie.

În urma acestei solicitări, în februarie 2026 a fost lansat un studiu realizat pentru Comisia Europeană privind efectele renunțării la modificarea ceasurilor de două ori pe an.

Ce include, de fapt, studiul

Studiul acesta analizează ce efecte ar avea păstrarea permanentă a orei de vară sau a orei standard în statele Uniunii Europene.

Sunt analizate atât situația în care toate țările ar renunța la schimbarea orei, cât și cea în care fiecare stat ar alege o variantă diferită. Cercetarea urmărește efectele asupra economiei, societății și mediului, dar și asupra energiei, transporturilor, pieței interne și sănătății publice.

În prima etapă, între februarie și aprilie 2026, au fost consultate autoritățile statelor membre și au fost stabilite zece scenarii. Potrivit unui document prezentat Consiliului UE în iunie, studiul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026.