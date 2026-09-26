Harta incendiilor care au mistuit Europa în 2026. Suprafața arsă în UE este de aproape două ori peste media ultimilor 20 de ani

Suprafața arsă este de aproximativ 1,9 ori mai mare decât media înregistrată în aceeași perioadă în anii 2006-2025.

Datele prezentate în harta realizată de serviciile europene arată amploarea unui sezon dificil de incendii, cu zone afectate în special în sudul și vestul continentului.

Peste 731.000 de hectare arse în UE

Bilanțul privind suprafața arsă este prezentat pe baza datelor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), parte a activității Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

Graficul comparativ indică o accelerare puternică a suprafeței afectate de incendii în cursul verii. Până la 24 septembrie, bilanțul pentru 2026 ajunsese la 731.716 hectare, semnificativ peste media perioadei 2006-2025.

Harta indică numeroase suprafețe afectate de incendii în Peninsula Iberică, sudul Franței, Italia și Grecia, dar și focare în alte regiuni europene.

Mecanismul european de protecție civilă, activat de 12 ori

Amploarea incendiilor a determinat mai multe state să solicite sprijin internațional.

Potrivit datelor ERCC, Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM) a înregistrat 12 activări pentru incendii în sezonul 2026.

În cadrul răspunsului european au fost prepoziționați 777 de pompieri din 14 țări, pentru a putea interveni în zonele în care situația o impunea.

Harta Comisiei Europene evidențiază operațiuni și solicitări de sprijin în mai multe state, printre care Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Serbia și Cehia.

Copernicus EMS, activat de 49 de ori

Serviciul Copernicus Emergency Management Service a avut, la rândul său, un rol important în monitorizarea incendiilor și evaluarea zonelor afectate.

Până la data prezentată în raport, Copernicus EMS fusese activat de 49 de ori, fiind realizate 588 de produse cartografice pentru sprijinirea autorităților și serviciilor de intervenție.

Hărțile de urgență pot fi utilizate pentru delimitarea suprafețelor afectate, evaluarea pagubelor și sprijinirea operațiunilor desfășurate în teren.

Sudul Europei, puternic afectat

Imaginea de ansamblu publicată de ERCC evidențiază concentrarea unor suprafețe arse extinse în sudul continentului. Peninsula Iberică apare printre regiunile cu numeroase incendii, alături de sudul Franței, mai multe zone din Italia și Grecia.

În cursul sezonului au existat activări europene pentru incendii în Portugalia și Spania, dar și operațiuni în Franța, Grecia și alte state.

Harta include atât localizarea suprafețelor arse în UE în perioada 1 ianuarie – 25 septembrie, cât și principalele activări ale mecanismelor europene de intervenție și cartografiere.

Datele sintetizate de Comisia Europeană arată astfel că, înainte de încheierea sezonului de incendii din 2026, suprafața afectată în Uniunea Europeană depășise deja cu mult nivelul mediu înregistrat în ultimele două decenii.