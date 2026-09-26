Obiectul pe care îl avem cu toții în casă și care îi îngrijorează pe unii oameni de știință

Profesorul de neuroștiințe Glen Jeffery susține că iluminatul cu LED-uri afectează mitocondriile și subminează sănătatea organismului, potrivit publicației Blic.

El a vorbit, într-un interviu pentru The European, despre o „criză clară și actuală de sănătate publică”. Din această discuție a pornit comparația cu azbestul.

De ce au înlocuit LED-urile becurile clasice

În doar câteva decenii, becurile LED au ajuns în case, birouri, școli, spitale și pe străzi. Ele consumă mult mai puțină energie decât becurile cu incandescență și durează mai mult. În plus, transformă cea mai mare parte a energiei în lumină, nu în căldură.

Jeffery ridică însă o altă întrebare. Ce se întâmplă când dispar din viața noastră lungimile de undă cu care omul a evoluat?

Ce au descoperit cercetătorii

Echipa sa studiază lumina roșie și infraroșul apropiat. Acestea sunt abundente în lumina soarelui, dar mult mai slabe în spectrul LED-urilor standard. Un studiu publicat în 2025 în Scientific Reports a arătat că aceste radiații pot pătrunde în țesuturi. Ele trec chiar și prin haine.

Un an mai târziu, Jeffery și Edward Barrett au expus adulți, timp de două săptămâni, la lumini artificiale diferite. Cei expuși la un spectru mai larg au avut rezultate mai bune la unele teste de percepție a contrastului cromatic. La grupul cu LED-uri standard nu s-a observat o astfel de îmbunătățire.

Potrivit lui Jeffery, mitocondriile transmit mesaje prin sânge și funcționează ca o rețea de comunicare. Astfel, efectul local al luminii ar putea avea consecințe mai ample în organism.

Ce spun experții europeni

Comparația cu azbestul nu are însă aceeași bază științifică, notează Blic. Azbestul este un carcinogen dovedit la om.

Comitetul științific al Comisiei Europene pentru sănătate, mediu și riscuri emergente (SCHEER) a analizat riscurile iluminatului cu LED. Concluzia sa este că nu există dovezi privind efecte nocive directe la persoanele sănătoase, în condiții normale de utilizare. Comitetul cere totuși cercetări suplimentare, inclusiv despre efectul luminii asupra ritmului circadian.

Experimentele pe animale au arătat că expunerea intensă la anumite lungimi de undă poate modifica activitatea mitocondrială și metabolismul. Un rezultat obținut pe șoareci nu dovedește însă că un bec LED obișnuit are același efect asupra omului, subliniază publicația.

Potrivit Blic, deocamdată nu există motive convingătoare pentru a scoate becurile LED din casă.