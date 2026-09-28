Plecarea de pe loc a dus la un accident cu patru mașini în Ploiești. O femeie a ajuns la spital

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea accidentului.

Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 12:40, o femeie în vârstă de 67 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Romană, iar la plecarea de pe loc ar fi intrat în coliziune cu o mașină condusă de o femeie de 76 de ani, care circula din direcția centrul municipiului către strada Văleni.

În urma impactului, mașina condusă de femeia de 76 de ani a fost proiectată într-un autoturism parcat, precum și într-un altul, condus de o femeie de 67 de ani, care circula din direcția strada Văleni către centrul municipiului.

În urma accidentului, conducătoarea auto de 76 de ani a fost rănită și a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

Cei trei conducători auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în toate cazurile.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.