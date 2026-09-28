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UPDATE Accident grav pe DN 1A, în Prahova. O femeie a murit, alte patru persoane au ajuns la spital

O femeie de 59 de ani a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident grav produs în noaptea de duminică spre luni pe DN 1A, în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova. În accident au fost implicate două mașini în care se aflau cinci persoane, iar trei dintre acestea au rămas încarcerate.
UPDATE Accident grav pe DN 1A, în Prahova. O femeie a murit, alte patru persoane au ajuns la spital
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
28 sept. 2026, 07:10, Social
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UPDATE: Unul dintre șoferi era băut

IPJ Prahova a transmis că în accident au fost implicate două mașini conduse de un tânăr de 28 de ani și de un bărbat de 63 de ani.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un tânăr de 28 de ani, ar fi condus un autoturism, pe raza localității Boldești-Scăeni, pe direcția de deplasare Vălenii de Munte către Ploiești, în zona km.92+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 63 de ani, care circula din sens opus”, arată polițiștii.

Conform acestora, tânărul de 28 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Potrivit ISU Prahova, la locul accidentului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD, inclusiv unul de terapie intensivă mobilă.

Unul dintre autoturismele implicate în accident era răsturnat, iar trei dintre cele cinci persoane aflate în cele două mașini au rămas încarcerate. Pompierii au intervenit pentru extragerea victimelor.

Una dintre persoanele încarcerate, o femeie de 59 de ani, se afla în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, femeia a fost declarată decedată.

Ceilalți ocupanți ai mașinilor au fost preluați de echipajele medicale și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

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