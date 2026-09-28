Cel mai murdar obiect dintr-un restaurant este chiar pe masa ta. Poate avea până la 185.000 de bacterii

Când mergi la restaurant, probabil te gândești mai degrabă la igiena toaletei sau a bucătăriei, scrie Blic. Totuși, unul dintre cele mai atinse obiecte de la masă este mult mai puțin luat în vizorul clienților. Meniurile sunt indicate în sursa citată drept cele mai murdare obiecte din restaurante. Acestea pot ajunge să conțină aproximativ 185.000 de bacterii.

Meniul unui restaurant este atins succesiv de numeroși clienți, iar curățarea lui nu are întotdeauna aceeași frecvență ca în cazul altor suprafețe. Tocmai de aceea, obiectele folosite de mai multe persoane pot deveni puncte de acumulare a germenilor.

Solnița și pipernița, printre obiectele atinse de cei mai mulți clienți

Un alt obiect aflat chiar pe masa restaurantului poate ridica probleme similare. Este vorba despre solniță și, în special, despre piperniță. Potrivit unui studiu citat de ABC News, o piperniță poate avea în medie aproximativ 11.600 de bacterii.

Problema este că recipientele sunt folosite de foarte mulți clienți. În plus, ele pot fi mutate pe masă chiar și de persoanele care nu intenționează să își condimenteze mâncarea. Sursa citată susține că solnițele și pipernițele sunt curățate adesea doar atunci când par murdare. În unele cazuri, curățarea s-ar face cu o cârpă umedă.

Situația poate deveni mai complicată atunci când obiectele sunt manipulate de copii. Aceștia se pot juca cu recipientele în timpul mesei, iar suprafața lor poate intra în contact cu mâinile și saliva.

De ce pot fi o problemă și pentru persoanele cu alergii

Contaminarea unei solnițe sau pipernițe nu înseamnă doar prezența bacteriilor. Pe suprafața recipientelor pot ajunge și particule de alimente. Acest lucru poate fi relevant pentru persoanele care suferă de alergii alimentare severe.

De exemplu, dacă un client anterior a consumat creveți și a atins recipientul cu mâinile contaminate, pe suprafața acestuia pot rămâne urme alimentare. Un alt client alergic ar putea atinge ulterior aceeași suprafață. Sursa citată recomandă ca persoanele preocupate de acest risc să ceară condimentarea preparatelor direct în bucătărie. În cazul sării, recomandarea oferită este și mai simplă: folosirea mai redusă a acesteia poate contribui în mod direct la diminuarea consumului de sodiu.