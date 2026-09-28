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Cutremur în România, luni dimineață | Ce magnitudine a avut seismul produs în Vrancea

Cutremur înregistrat luni dimineață în România. Seismul s-a produs la ora 06:48 în zona seismică Vrancea. Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la 80,7 kilometri adâncime.
Cutremur în România, luni dimineață | Ce magnitudine a avut seismul produs în Vrancea
Sursa foto: INCDFP
Luiza Moldovan
28 sept. 2026, 09:24, Social
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În ziua de 28 Septembrie 2026, la ora 06:48:31 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea 3.3, la adâncimea de 80.7 km, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului..

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km S de Focsani, 59km S de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 84km E de Brasov, 96km NE de Ploiesti, 98km S de Barlad.

Informații de context

Din datele oficiale comunicate de INCDFP reiese că  în perioada 22–25 septembrie au avut loc patru seisme în zona Vrancea, plus unul în Banat și unul în zona Mării Negre.

Cel mai recent dintre cele înregistrate de INCDFP în această perioadă a avut magnitudinea 3,2, pe 25 septembrie la ora 22:11, la o adâncime de 118,3 kilometri.

Epicentrul a fost în zona Vrancea-Buzău, la aproximativ 51 km sud-est de Brașov, 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe și 60 km nord de Buzău. INCDFP l-a catalogat drept cutremur slab.

Cu o zi mai devreme, pe 25 septembrie la 01:33, s-a produs un seism de 3,3, la 142,8 km adâncime, tot în Vrancea-Buzău.

Cu câteva zile înainte, un seism de 3,5 s-a produs în Bulgaria, în apropiere de Burgas, la numai 5 kilometri adâncime.

Un cutremur mai puternic a avut loc în septembrie, la începutul lunii

Pe 6 septembrie 2026, în Vrancea, zona Buzău, s-a produs un cutremur de 4,1, la ora 07:04, la adâncimea de 149,6 km. Intensitatea raportată a fost II.

De asemenea, pe 11 august, un seism de 4,3 s-a produs în zona Vrancea-Buzău și a fost resimțit inclusiv în București.

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