Premieră medicală la Sibiu. Uterul unei femei de 28 de ani, salvat printr-o intervenție minim invazivă complexă

Intervenție fără chirurgie clasică

Echipele de Radiologie Intervențională ale Spitalelor Județene de Urgență din Sibiu și Cluj au realizat o intervenție endovasculară complexă pentru tratarea pacientei, aflată în evidența echipei de Obstetrică-Ginecologie a SCJU Sibiu.

Femeia suferea de episoade recurente de hemoragie genitală severă. „În urma investigațiilor imagistice, medicii au identificat o imagine nodulară hipervascularizată endometrială, sugestivă pentru un rest de produs de concepție”, spun reprezentanții spitalului, într-o postare pe Facebook. Această afecțiune poate pune viața în pericol prin riscul de sângerări masive și poate necesita, în unele cazuri, histerectomia.

Având în vedere vârsta pacientei, medicii au urmărit atât oprirea sângerării, cât și conservarea uterului. După evaluarea multidisciplinară, a fost aleasă embolizarea arterială selectivă.

Procedura s-a desfășurat prin interiorul vaselor de sânge, fără o intervenție chirurgicală clasică. Medicii au identificat arterele care alimentau zona afectată și au introdus microparticule speciale, blocând controlat fluxul de sânge.

„ Procedura s-a desfășurat prin interiorul vaselor de sânge, fără nicio tăietură chirurgicală clasică. Cu ajutorul unor catetere de mici dimensiuni și ghidați angiografic, medicii radiologi intervenționiști au identificat precis arterele care alimentau zona afectată și au introdus microparticule speciale (de 500–700 μm). Astfel, s-a blocat controlat fluxul de sânge anormal”.

Potrivit SCJU Sibiu, intervenția a avut „un rezultat procedural excelent”, iar sângerarea s-a oprit imediat, „cu păstrarea intactă a uterului”.

O alternativă la chirurgia clasică

„Colaborarea dintre specialități și între centre medicale universitare reprezintă viitorul medicinei moderne”, transmit reprezentanții SCJU Sibiu.

Potrivit acestora, cazul arată cum radiologia intervențională poate oferi „soluții terapeutice moderne, cu traumă redusă pentru pacient și perioade de recuperare mult mai scurte comparativ cu chirurgia clasică”.

Intervenția a fost realizată de echipele de Radiologie Intervențională ale SCJU Sibiu și SCJU Cluj, cu participarea echipei de Obstetrică-Ginecologie a SCJU Sibiu și cu supravegherea asigurată pe parcursul procedurii de echipa de Anestezie și Terapie Intensivă a spitalului sibian.