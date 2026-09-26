Cât timp ar trebui să dormi în weekend. Numărul de ore ce reduce riscul de hipertensiune arterială

Dormitul mai mult în weekend poate avea un efect neașteptat de pozitiv asupra sănătății inimii și reduce riscul de hipertensiune arterială, cu condiția să fie făcut corect.

Beneficii pentru persoanele care dorm mai mult în weekend

Un studiu preliminar, prezentat la reuniunea anuală a Societății Europene de Cardiologie, a descoperit că persoanele care dormeau mai mult în weekenduri aveau o probabilitate mai mică de a dezvolta hipertensiune arterială decât cele care mențineau un program de somn mai constant, dar uneori inadecvat, notează Blic.

Cercetătorii au studiat datele de sănătate a aproape 41.000 de adulți coreeni din cadrul Sondajului Național de Sănătate și Nutriție din Coreea, care a acoperit informații din perioada 2016-2023.

Ei au analizat cum a variat cantitatea de somn între zilele în care participanții au lucrat și zilele în care au avut liber. Apoi, au comparat acest lucru cu prevalența hipertensiunii arteriale.

„Aproximativ 1,44 ore de somn suplimentar în zilele nelucrătoare sunt asociate cu un risc de hipertensiune arterială cu aproximativ 9% mai mic” explică autorul studiului, Navon Lee.

„Asta echivalează cu aproximativ 1 oră și 26 de minute de somn potențial pozitiv”, adaugă el.

În plus, legătura a fost deosebit de puternică în rândul participanților inactivi fizic, potrivit sursei citate.

Motivul pentru care orele în plus de somn reduc afecțiunile inimii

„Somnul oferă sistemului cardiovascular șansa de a se recupera”, explică medicul cardiolog Barat Sangani.

În timpul unui somn normal și odihnitor, tensiunea arterială și ritmul cardiac scad, în general. Dacă nu dormi suficient sau somnul este perturbat, sistemele corpului tău rămân mai active, ceea ce interferează cu acea perioadă de relaxare nocturnă benefică.

Privarea continuă de somn pe o perioadă lungă de timp poate contribui la alte afecțiuni care ne dăunează sănătății și îngreunează controlul tensiunii arteriale, cum ar fi creșterea în greutate și bolile metabolice, precizează medicul cardiolog.

Totuși, aceste descoperiri nu ar trebui interpretate ca o recomandare de a pierde intenționat somnul în timpul săptămânii și de a-l recupera în weekend.

„Puțin somn de recuperare poate ajuta, dar ar trebui să lucrăm totuși la un somn adecvat pe tot parcursul săptămânii”, mai adaugă Sangani.