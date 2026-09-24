Ochii tăi știu exact când vei îmbătrâni. Ce au descoperit cercetătorii

Ochii ar putea dezvălui cât de repede îmbătrânești

Ne sărbătorim ziua de naștere în aceeași zi în fiecare an, dar, pe lângă vârsta cronologică – numărul de ani pe care i-am trăit –, avem și o vârstă biologică, ce reflectă cât de repede organismul nostru este afectat de uzură.

Calcularea vârstei biologice este însă mai dificilă decât numărarea anilor de la data nașterii, deși metodele de determinare a acesteia au devenit tot mai precise, potrivit ScienceAlert.

Aceste informații pot fi utile în mai multe privințe pentru sănătate, inclusiv pentru depistarea mai timpurie a unor probleme grave.

Cercetătorii de la Universitatea Națională din Seul au publicat un studiu în GeroScience, care arată că o scanare a fundului de ochi ar putea oferi o metodă rapidă și neinvazivă de estimare a îmbătrânirii biologice. Metoda ar putea prezice vârsta cu o precizie mai mare decât modelele retiniene utilizate anterior.

Cercetătorii au analizat aproape 30.000 de scanări

Studiul se bazează pe tehnologia „retinal age gap” (RAG), pe care oamenii de știință o dezvoltă de mai mulți ani.

Aceasta folosește o bază extinsă de imagini pentru a estima vârsta unei persoane pe baza aspectului ochiului – o parte a organismului strâns legată de creier și inimă – și pentru a evidenția posibile diferențe în ceea ce privește îmbătrânirea biologică.

„Persoanele de aceeași vârstă cronologică prezintă diferențe substanțiale în ceea ce privește îmbătrânirea biologică și starea de sănătate, influențate de factori genetici, de mediu și de stilul de viață”, scriu cercetătorii în studiul publicat.

„Acest lucru evidențiază nevoia tot mai mare de biomarkeri exacți și accesibili ai vârstei biologice, care să poată surprinde această variabilitate, să îmbunătățească predicția riscurilor și să contribuie la strategiile de prevenție”.

Cercetătorii au extins studiile anterioare privind RAG prin folosirea unor noi date de antrenament și prin modificarea algoritmilor. Important este că au utilizat atât imagini ale unor ochi sănătoși, cât și imagini ale unor ochi afectați de boli ale retinei sau ale nervului optic, lucru care nu fusese făcut în majoritatea studiilor anterioare.

În total, sistemul a fost antrenat cu 29.530 de scanări retiniene provenite de la 7.535 de participanți. Ulterior, a fost testat pe alte 14.832 de scanări, provenite de la 7.416 participanți.

Modelul a reușit să prezică vârsta cronologică reală cu o eroare medie de 2,5-2,7 ani, un rezultat comparabil cu cel obținut prin modelele RAG anterioare.

Ce legătură există între vârsta retinei și anumite boli

În ceea ce privește îmbătrânirea biologică, valorile mai mari ale RAG au fost asociate cu o serie de factori legați de sănătate și stilul de viață: +2,52 ani în cazul diabetului, +0,5 ani pentru fumătorii actuali, +0,46 ani pentru foștii fumători, +0,6 ani pentru degenerescența maculară și +1,86 ani pentru cataractă.

Cercetătorii precizează că asocierea cu cataracta ar putea fi explicată parțial prin faptul că imaginile sunt mai neclare, și nu neapărat printr-o îmbătrânire mai rapidă a retinei.

Trebuie menționat și că cercetătorii nu au comparat metoda cu alte modalități de măsurare a îmbătrânirii biologice. Totuși, asocierea dintre valorile RAG mai mari și afecțiunile despre care se știe că influențează vârsta biologică sugerează că tehnologia ar putea fi utilizată și în acest scop.

„RAG, un indicator rezidual al predicției vârstei obținut prin imagistică, este astfel asociat cu stilul de viață, sănătatea sistemică și sănătatea oculară”, scriu cercetătorii.

Metoda ar putea ajuta și la depistarea unor probleme de sănătate

Cercetătorii subliniază importanța extinderii bazelor de date cu scanări ale ochilor sănătoși și bolnavi și a adaptării modelului RAG pentru a lua în calcul sexul unei persoane în același timp cu evaluarea vârstei, metodă cunoscută drept „învățare multi-task”.

Pe scurt, realizarea simultană a celor două evaluări ar putea reduce erorile generate de diferențele dintre bărbați și femei.

Pe lângă estimarea vârstei biologice, tehnologia ar putea fi utilă și pentru identificarea unor probleme de sănătate care altfel ar putea trece neobservate. Pentru ca acest lucru să fie posibil, sunt însă necesare cercetări și dezvoltări suplimentare.

„În clinicile de oftalmologie, unde imagistica fundului de ochi este realizată în mod obișnuit, RAG ar putea ajuta la identificarea pacienților care necesită o evaluare sistemică suplimentară”, scriu cercetătorii.

„Dacă va fi validată în studii longitudinale, măsurătorile RAG repetate ar putea oferi o modalitate de urmărire a schimbărilor individuale și de evaluare a răspunsului la intervențiile sistemice.”

Ce urmează pentru această tehnologie

Printre următorii pași se numără monitorizarea participanților pe o perioadă mai lungă, pentru a observa dacă tratamentele sau alte schimbări influențează „vârsta” retinei, precum și compararea preciziei RAG cu metode consacrate de evaluare a îmbătrânirii biologice.

Deocamdată, sistemul este mai util pentru urmărirea tendințelor la nivelul populației decât pentru evaluarea unei singure persoane, deoarece multe dintre efectele identificate sunt mici în comparație cu marja de eroare a modelului.

„Dacă reflectă îmbătrânirea biologică trebuie stabilit prin validare longitudinală în raport cu biomarkeri consacrați ai îmbătrânirii”, scriu cercetătorii.

„În prezent, RAG este mai potrivit pentru caracterizarea la nivel populațional decât pentru stratificarea individuală a riscurilor”.