Descoperire neașteptată despre elefanți: Folosesc plante medicinale pentru a se trata atunci când sunt bolnavi

Oamenii de știință au intervievat oameni care trăiesc și lucrează alături de elefanți în regiunea Muntelui Elgon din Kenya.

Potrivit BBC, aceste animale i-au intrigat de mult timp pe oamenii de știință cu comportamentul lor extraordinar. Sunt cunoscuți sub numele de elefanți minieri de sare, deoarece intră în peșteri și răzuiesc roca cu colții pentru a extrage minerale necesare la hrana lor.

Elefanții folosesc mai multe specii de plante pentru a se trata

Această cercetare recent publicată sugerează că aceiași elefanți folosesc mai multe specii diferite de plante din pădure în scopuri medicinale.

Una dintre cercetătoarele principale, Elodie Freymann, a declarat că studiul ridică întrebarea dacă distrugerea habitatului forestier privează animalele și oamenii de medicamentele de care au nevoie pentru a prospera.

„Acest lucru arată cât de strâns legate sunt medicamentele noastre de lumea non-umană”, a declarat ea pentru BBC News.

Relatările localnicilor descriau cum elefanții selectau anumite plante atunci când păreau bolnavi, iar mamele le dădeau puieților lor plante medicinale.

Folosesc 35 de specii diferite de plante

Astfel, cercetătorii au concluzionat că elefanții folosesc 35 de specii diferite de plante. Dintre acestea, 25 sunt cunoscute local ca având utilizări medicinale.

Într-o mărturie, un cercetaș al vieții sălbatice a descris că a văzut elefanți folosind o plantă cunoscută sub numele de Angurweet „ca medicament pentru pui”.

Angurweet este folosit ca remediu pentru afecțiuni, inclusiv dureri de stomac. Cercetașul a descris mame de elefant amestecându-l în gură, „îndepărtând frunzele și mestecându-l până devine omogen, împreună cu rădăcinile altor copaci”.

Oamenii de știință au început deja să strângă aceste dovezi, oferindu-le experților locali în fauna sălbatică cu care au lucrat, camere video pentru a înregistra comportamentul pe care îl văd.

De asemenea, analizează plante pe care le folosesc elefanții, în căutarea unor noi medicamente pe care elefanții înșiși le-ar fi putut descoperi.

Cele mai vechi cercetări datează de la începutul secolului al III-lea

Cele mai vechi relatări științifice despre elefanți care practicau „automedicația” datează de la începutul secolului al III-lea.

Scriitorul roman Claudius Aelian, în textul său De Natura Animalium (Despre natura animalelor), a descris un elefant care, după ce a fost rănit de sulițe și săgeți, a consumat flori și ulei dintr-un măslin. Elefantul și-a revenit complet, menționează sursa citată.

Secole mai târziu, oamenii de știință investighează ce putem învăța de la fauna sălbatică despre proprietățile plantelor din habitatele în care au evoluat.