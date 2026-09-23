Accidentele vasculare cerebrale aproape s-au dublat la adulții de 20-54 de ani în trei decenii, potrivit unui studiu

Cercetarea a fost publicată miercuri în revista medicală Neurology și a fost realizată în regiunea Greater Cincinnati și nordul statului Kentucky, în Statele Unite ale Americii. Cercetătorii au identificat 2.076 de cazuri de accidente vasculare cerebrale în rândul adulților de 20-54 de ani, în perioada 1993-2020. Rata a crescut de la 33,9 cazuri la 100.000 de persoane în 1993-1994 la 62,2 cazuri în 2020.

Creșterea a fost determinată în principal de accidentele vasculare cerebrale ischemice, produse atunci când circulația sângelui către o parte a creierului este blocată.

„Deși AVC-ul a fost considerat în mod tradițional o boală a persoanelor în vârstă, rezultatele noastre arată că acesta devine tot mai frecvent la adulții tineri”, a declarat Emily R. Fisher, autoarea studiului, de la Universitatea Cincinnati. Ea a subliniat că, în același timp, mai mulți pacienți supraviețuiesc unui AVC, ceea ce înseamnă că un număr mai mare de persoane tinere poate rămâne cu efecte pe termen lung.

Cercetătorii au constatat că rata AVC-urilor ischemice a crescut de la 23,8 la 47,3 cazuri la 100.000 de persoane în intervalul analizat. În schimb, nu au fost observate creșteri similare pentru hemoragia intracerebrală sau hemoragia subarahnoidiană.

Hipertensiunea, diabetul și consumul de substanțe au crescut

În rândul persoanelor tinere care au suferit un AVC, cercetătorii au observat creșteri importante ale mai multor probleme asociate sănătății cardiovasculare.

Proporția celor cu hipertensiune a crescut de la 47% la 60%, cea a persoanelor cu diabet de la 19% la 26%, iar fibrilația atrială a crescut de la 1% la 6%. Și consumul de substanțe a înregistrat o creștere puternică, de la 4,6% la 40,2%, autorii precizând că o mare parte din această evoluție reflectă consumul de marijuana.

Studiul nu poate stabili însă că aceste modificări sunt responsabile pentru creșterea ratei AVC. Cercetătorii precizează că nu au avut date comparabile despre persoane care nu suferiseră un AVC, o limitare care nu permite stabilirea unei relații cauzale între factorii de risc observați și evoluția incidenței.

Mai mulți supraviețuitori, dar și riscul unor dizabilități pe termen lung

În pofida creșterii numărului de AVC-uri, rata deceselor în primele 30 de zile după un astfel de eveniment a scăzut ușor. După ajustarea pentru vârstă, rasă și sex, mortalitatea la 30 de zile a coborât de la 11,7% în 1993-1994 la 9,4% în 2020.

Autorii atrag atenția însă că scăderea mortalității poate însemna că mai mulți adulți tineri supraviețuiesc unui AVC și trebuie să trăiască ulterior cu consecințele acestuia.

„Rezultatele noastre evidențiază importanța identificării și gestionării din timp a factorilor de risc pentru AVC, încă din perioada adultă timpurie”, a declarat Fisher. Ea a adăugat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege ce anume determină această evoluție și cum poate fi inversată.

Medicii recomandă atenție la sănătatea cardiovasculară

Doctorul David Robinson, unul dintre autorii studiului, a arătat că un AVC poate fi deosebit de devastator pentru o persoană aflată în perioada activă a vieții, inclusiv din cauza impactului asupra capacității de a munci sau de a avea grijă de copii.

Robinson a recomandat ca adulții tineri să înceapă să acorde atenție sănătății cardiovasculare și să își monitorizeze factorii de risc, mai ales tensiunea arterială, greutatea, colesterolul și glicemia.

Asociația americană de cardiologie (American Heart Association) include aceste elemente în cele opt măsuri esențiale pentru protejarea sănătății cardiovasculare, alături de alimentație sănătoasă, activitate fizică, evitarea nicotinei și un somn adecvat. Organizația precizează că optimizarea acestor factori contribuie la reducerea riscului de boli cardiovasculare și AVC.