Cererea pentru această plantă este enormă, cu venituri de 7.000 de euro pe hectar

Menta este tocmai una dintre aceste culturi – foarte căutată în toată Europa. Se poate cultiva atât în micile ferme familiale, cât și în marile exploatații comerciale, cu o investiție inițială relativ redusă și un randament ridicat, scrie Blic.

Dacă vă gândiți să dezvoltați o afacere, luați în considerare cu seriozitate fondurile și programele europene pentru dezvoltare rurală.

Menta în Serbia

Cultivarea de mentă în Serbia cunoaște un adevărat boom, pe măsură ce planta a devenit foarte căutată, și nu doar în Europa. Pentru majoritatea fermierilor care se ocupă cu culturile arabile, această cultură a devenit o sursă importantă de venituri.

Un kilogram de mentă uscată se vinde pe piață la un preț cuprins între 4 și 5 euro, iar un hectar poate produce până la 1.500 de kilograme de frunze uscate.

Astfel, veniturile obținute de pe urma unui hectar de mentă variază între 6.000 și 7.000 de euro.

Costurile de investiție pentru înființarea și întreținerea plantației se ridică la aproximativ 2.000 de euro. Asta înseamnă că un agricultor poate obține un profit net de până la 5.000 de euro pe hectar.

Cerere constantă de mentă

Cel mai mare avantaj al producției de mentă îl reprezintă cererea constantă. Industriile farmaceutică și alimentară o folosesc în cantități uriașe: de la ceaiuri, siropuri și uleiuri esențiale, până la dulciuri, sucuri și produse cosmetice.

Menta ecologică este deosebit de căutată pe piețele de export, unde prețul este cu până la 30% mai ridicat. Producătorii subliniază că vânzarea recoltei este practic garantată. Asta deoarece cumpărătorii vin adesea direct la fermă, iar cei care dispun de propriul uscător sau de propria distilerie de ulei obțin venituri suplimentare.

Potrivită pentru fermele mici și mari

Cultivarea mentei nu necesită utilaje scumpe, astfel încât și fermele familiale mici se pot lansa în această activitate. Răsadurile se plantează primăvara, iar frunzele pot fi recoltate încă din același an.

Experții recomandă acordarea unei atenții speciale irigării și recoltării la momentul potrivit, deoarece acestea determină calitatea și cantitatea frunzelor uscate și, prin urmare, prețul.