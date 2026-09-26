Simptom al „cancerului silențios” care este adesea confundat cu o infecție comună. Cum să îl identifici

Cancerul de vezică urinară este adesea supranumit „silențios” fiindcă nu prezintă simptome decât atunci când este prea târziu.

Potrivit Mirror, acest tip de cancer apare atunci când o creștere a țesutului anormal, cunoscută sub numele de tumoare, se dezvoltă în mucoasa vezicii urinare.

Cel mai răspândit simptom al cancerului de vezică urinară este sângele în urină, care poate indica și o infecție a tractului urinar.

La ce simptome să fii atent

Alte câteva semne de avertizare se suprapun, de asemenea, cu simptomele unei infecții urinare.

Nevoia frecventă de a merge la baie, însoțită de o durere intensă și persistentă, este ceva ce mulți oameni vor recunoaște. Mai mult de jumătate dintre femei și 10% dintre bărbați vor experimenta o infecție a tractului urinar la un moment dat în viață, potrivit sursei citate.

Din acest motiv, este mult prea ușor să ignori acest semn de avertizare potențial critic al cancerului de vezică urinară, confundând disconfortul cu o infecție, în timp ce problema mai gravă care stă la baza acesteia trece nedetectată.

Poate fi vindecat dacă este depistat la timp

Identificarea timpurie a simptomelor și asigurarea unui diagnostic prompt se pot dovedi a fi salvatoare, cu o rată de supraviețuire de 80% dacă boala este depistată la timp.

Dacă cancerul de vezică urinară progresează într-un stadiu avansat și se răspândește, simptomele pot include:

durere pelviană;

dureri osoase;

umflarea picioarelor;

pierdere în greutate.

Cu toate acestea, sângele din urină nu este cauzat de nimic grav în majoritatea cazurilor. Ar putea fi cauzată de o infecție a tractului urinar sau de alți factori, cum ar fi pietre la rinichi sau o prostată mărită, dar este vital să consultați un medic.