Prima pagină » Știrile zilei » Simptom al „cancerului silențios” care este adesea confundat cu o infecție comună. Cum să îl identifici

Simptom al „cancerului silențios” care este adesea confundat cu o infecție comună. Cum să îl identifici

Un tip de cancer „silențios” poate prezenta simptome similare cu cele ale altor afecțiuni mai puțin grave. Are această denumire deoarece, frecvent, nu prezintă simptome până când nu este în stadiu avansat.
Simptom al „cancerului silențios” care este adesea confundat cu o infecție comună. Cum să îl identifici
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 06:56, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cancerul de vezică urinară este adesea supranumit „silențios” fiindcă nu prezintă simptome decât atunci când este prea târziu.

Potrivit Mirror, acest tip de cancer apare atunci când o creștere a țesutului anormal, cunoscută sub numele de tumoare, se dezvoltă în mucoasa vezicii urinare.

Cel mai răspândit simptom al cancerului de vezică urinară este sângele în urină, care poate indica și o infecție a tractului urinar.

La ce simptome să fii atent

Alte câteva semne de avertizare se suprapun, de asemenea, cu simptomele unei infecții urinare.

Nevoia frecventă de a merge la baie, însoțită de o durere intensă și persistentă, este ceva ce mulți oameni vor recunoaște. Mai mult de jumătate dintre femei și 10% dintre bărbați vor experimenta o infecție a tractului urinar la un moment dat în viață, potrivit sursei citate.

Din acest motiv, este mult prea ușor să ignori acest semn de avertizare potențial critic al cancerului de vezică urinară, confundând disconfortul cu o infecție, în timp ce problema mai gravă care stă la baza acesteia trece nedetectată.

Poate fi vindecat dacă este depistat la timp

Identificarea timpurie a simptomelor și asigurarea unui diagnostic prompt se pot dovedi a fi salvatoare, cu o rată de supraviețuire de 80% dacă boala este depistată la timp.

Dacă cancerul de vezică urinară progresează într-un stadiu avansat și se răspândește, simptomele pot include:

  • durere pelviană;
  • dureri osoase;
  • umflarea picioarelor;
  • pierdere în greutate.

Cu toate acestea, sângele din urină nu este cauzat de nimic grav în majoritatea cazurilor. Ar putea fi cauzată de o infecție a tractului urinar sau de alți factori, cum ar fi pietre la rinichi sau o prostată mărită, dar este vital să consultați un medic.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Surpriza USR din Guvernul Mureșan: Cătălin Drulă, în mandatul căruia nu s-a inaugurat niciun km de autostradă, se întoarce chiar la Transporturi
Gandul
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Mănâncă puțin, roagă-te, muncește. Sfaturi de viață lungă de la bătrânii din Ținutul Buzăului: „În două săptămâni, aș muri la bloc, n-aș avea aer!”
Libertatea
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia