Când durerea de spate este un semn al cancerului: simptome care constituie un semnal de alarmă

În unele cazuri, însă, poate fi un simptom al unei afecțiuni mult mai grave, scrie Blic.

Este normal ca durerile de spate să apară după efort fizic, ridicarea obiectelor grele sau statul la birou timp de ore întregi.

Mult mai rar, durerea de spate poate fi asociată cu o afecțiune malignă.

Un singur simptom izolat este rareori concludent. Însă, apariția simultană a mai multor semne alarmante ar trebui să constituie un semnal clar că trebuie să consultați un medic.

Durerea de spate cauzată de efort excesiv sau de o mișcare greșită are, de obicei, o cauză foarte clară. Poate apărea după grădinărit, o mutare, un antrenament intens sau ridicarea unei greutăți. Este frecventă și după o călătorie lungă cu mașina ori multe ore la birou. Durerea apare adesea și dimineața, după o noapte petrecută într-o poziție incomodă a corpului.

Uneori, durerea poate fi extrem de intensă, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că este vorba de o afecțiune gravă.

Dacă nu apare după efort fizic, antrenament sau ridicarea unei greutăți, dar este nouă și persistentă, evoluția ei trebuie monitorizată.

Este un motiv de îngrijorare dacă durerea se agravează de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta. De asemenea, dacă metodele care au fost utile anterior nu mai oferă nicio ușurare.

O întindere musculară se va vindeca, de obicei, de la sine, în timp ce, în cazul unei tumori, durerea se poate dezvolta lent, dar devine sistematic mai puternică.

Durerea care nu dispare nici măcar atunci când schimbați poziția

În cazul durerii musculare, de obicei puteți găsi o poziție care să o amelioreze. Dacă durerea este constantă și profundă și nu se ameliorează prin schimbarea poziției, poate fi un semn de avertizare.

Această durere poate apărea și în repaus.

Durerea de spate care te trezește în miezul nopții

Rigiditatea matinală sau durerea imediat după trezire sunt fenomene frecvente și, în general, nu reprezintă un motiv de îngrijorare.

Dacă durerea te trezește regulat, se agravează sau continuă după ce te ridici din pat, trebuie să consulți un medic.

În cazul bolilor maligne, durerea se poate agrava atunci când stai culcat, deoarece acest lucru modifică presiunea exercitată asupra coloanei vertebrale și a zonei afectate.

Când durerea nu încetează, ci se agravează

Evoluția și dezvoltarea durerii de spate sunt adesea mai importante decât intensitatea sa actuală. În cazul unei întinderi musculare tipice, starea se îmbunătățește în timp. Dacă durerea devine din ce în ce mai puternică și mai frecventă de la o săptămână la alta, ar trebui să consultați neapărat medicul de familie.

De asemenea, trebuie să cereți ajutor atunci când durerea începe să vă afecteze grav viața de zi cu zi.

Pierderea în greutate și pierderea poftei de mâncare ca semne de avertizare grave

Pierderea involuntară în greutate, care apare odată cu durerile de spate, este unul dintre cele mai importante semne de avertizare.

Este un motiv de îngrijorare dacă greutatea dumneavoastră continuă să scadă, în ciuda faptului că stilul de viață și dieta rămân neschimbate. Alți indicatori importanți includ scăderea poftei de mâncare, senzația de sațietate după consumarea unei cantități mici de mâncare, greața sau aversiunea față de alimentele pe care le consumați de obicei cu plăcere.

De asemenea, trebuie acordată atenție palorii pielii, febrei, transpirațiilor nocturne severe sau infecțiilor frecvente. Aceste simptome nu indică neapărat cancer, ci pot indica și anemie, tulburări hormonale sau infecții sistemice. În toate aceste cazuri, sunt necesare analize de laborator.

Diferite tipuri de tumori care pot duce la dureri de spate

Bolile maligne se dezvoltă rar direct la nivelul coloanei vertebrale.

Mult mai frecvente sunt metastazele la nivelul oaselor coloanei vertebrale, care provin din cancerul altor organe.

Afecțiunile pancreatice pot provoca, de asemenea, dureri care se propagă de la stomac direct către spate și sunt adesea însoțite de pierderea poftei de mâncare, scădere în greutate, icter, urină de culoare închisă sau scaune deschise la culoare și grase.

Durerea cronică în partea superioară a spatelui sau în zona umerilor poate fi un simptom al unei afecțiuni pulmonare, inclusiv al cancerului pulmonar. Dacă este însoțită de tuse cronică, dificultăți de respirație, răgușeală, dureri toracice sau expectorație de sânge, este necesară o consultație medicală urgentă.

Slăbiciune bruscă a picioarelor și alte simptome alarmante

Slăbiciunea bruscă a picioarelor, amorțeala sau mersul nesigur, combinate cu dureri de spate, pot indica o urgență medicală. Situația este deosebit de periculoasă dacă simptomele apar pe ambele părți, se agravează rapid sau dacă simțiți o senzație de greutate în picioare.