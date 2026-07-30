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Tusea care persistă mai mult de trei săptămâni poate ascunde un cancer pulmonar

O tuse persistentă, lipsa de aer sau prezența sângelui în spută sunt simptome care nu trebuie ignorate și necesită un consult medical de specialitate, avertizează medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, cu ocazia campaniei dedicate Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului Bronhopulmonar.
Tusea care persistă mai mult de trei săptămâni poate ascunde un cancer pulmonar
Foto: iStock
Laura Buciu
30 iul. 2026, 15:00, Știrile zilei
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Medicii pneumologi atrag atenția că, în multe cazuri, cancerul bronhopulmonar este diagnosticat în stadii avansate, deoarece simptomele sunt adesea puse pe seama altor afecțiuni respiratorii, în special în cazul fumătorilor.

„Una dintre cele mai frecvente situații pe care le întâlnim este cea a pacientului care spune că tușește „ca de obicei”, pentru că este fumător de mulți ani. În realitate, atunci când tusea își schimbă caracterul, devine mai frecventă, apare noaptea sau este însoțită de sânge, este obligatoriu să fie investigată. Nu trebuie să așteptăm să treacă de la sine”, explică dr. Ovidiu Lucuța, medic primar pneumolog la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Simptome care trebuie să te trimită la doctor

Potrivit medicilor, printre principalele simptome care pot indica un cancer pulmonar se numără tusea care durează mai mult de trei săptămâni, modificarea unei tuse cronice, eliminarea de sânge prin tuse, senzația de lipsă de aer, durerea toracică persistentă, răgușeala, infecțiile respiratorii repetate, scăderea inexplicabilă în greutate, lipsa poftei de mâncare și oboseala accentuată.

Medicii subliniază însă că aceste simptome nu înseamnă automat existența unui cancer pulmonar.

„Este foarte important ca oamenii să înțeleagă că prezența acestor simptome nu înseamnă că au cancer. Ele pot apărea și în bronșite, pneumonii, BPOC sau alte boli respiratorii. Tocmai de aceea este necesar consultul unui specialist, care stabilește investigațiile potrivite și diagnosticul corect”, precizează dr. Ovidiu Lucuța.

Automedicația este de evitat: doar întârzie diagnosticul

Specialiștii avertizează și asupra riscurilor automedicației.

„Întâlnim pacienți care iau antibiotice după ureche sau siropuri de tuse timp de săptămâni întregi, fără un consult medical. Dacă simptomele persistă, tratamentul simptomatic nu rezolvă cauza, iar diagnosticul unei boli grave poate fi întârziat”, explică medicul.

Consultul pneumologic este recomandat în special fumătorilor și foștilor fumători, persoanelor de peste 50 de ani, celor expuse profesional la azbest, radon, praf sau alte substanțe toxice, precum și persoanelor cu antecedente familiale de cancer pulmonar.

„Nu dorim să alarmăm populația, ci să o responsabilizăm. Medicina dispune astăzi de resurse importante pentru diagnostic și tratament, însă acestea trebuie folosite la timp. Cu cât pacientul ajunge mai devreme la pneumolog, cu atât cresc șansele unei evoluții favorabile”, transmite dr. Ovidiu Lucuța.

Medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu recomandă ca orice simptom respirator persistent să fie evaluat de un specialist și îi îndeamnă pe pacienți să nu amâne consultul medical.

 

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