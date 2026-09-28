Imagini incredibile cu un munte din Nepal care se prăbușește în câteva secunde

O alunecare de teren masivă a distrus o parte a unui munte în Nepal în câteva secunde. După trei zile de ploi puternice, versantul s-a prăbușit în zona râului Kali Gandaki.

Conform celor mai recente informații, cel puțin 24 de persoane au murit, iar alte 14 sunt date dispărute. Case, drumuri și poduri au fost distruse, iar aproximativ 1.500 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.

🌊 A massive landslide swept away part of a mountain in Nepal in a matter of seconds After three days of heavy rain, the slope collapsed near the Kali Gandaki River. According to the latest figures, at least 24 people were killed and 14 remain missing. Homes, roads and bridges… pic.twitter.com/DQgu61Sowo — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2026

Incidente grave în Nepal

Incidentul are loc la doar o lună după inundațiile catastrofale de pe râul Bhote Koshi. Atunci, autoritățile au raportat 1.386 de morți și 5.130 de persoane dispărute. Ulterior, numărul persoanelor dispărute a crescut până la 6.150, așa cum au anunțat autoritățile nepaleze pentru gestionarea dezastrelor.

Numărul cadavrelor recuperate în Nepal a ajuns la 1.403, dintre care 105 au fost identificate. În China, autoritățile au raportat 43 de decese și 519 persoane dispărute. Astfel, bilanțul cumulat al dezastrului produs în zona de frontieră dintre Nepal și China este de 1.446 de morți și cel puțin 6.669 de persoane dispărute. Printre persoanele dispărute se află și câteva sute de cetățeni străini, inclusiv turiști și pelerini.

Dezastrul a fost provocat de cedarea rocii de bază de sub un ghețar din regiunea montană. Colapsul a provocat un cutremur cu magnitudinea de 5.2, iar fluxul masiv de roci, gheață și apă a crescut rapid debitele râurilor din văile din Tibet și Nepal, măturând locuințe, clădiri, drumuri și poduri.

Guvernul nepalez a indicat temperaturile globale în creștere și efectele acestora asupra ghețarilor din Himalaya drept un factor important în amplificarea riscurilor asociate acestor fenomene.

Autoritățile de la Kathmandu estimează că valoarea reconstrucției în urma inundațiilor va ajunge la aproximativ 4,78 miliarde de dolari.