Aproape 50.000 de copii ar urma să primească sprijin suplimentar. Program de peste un miliard de lei pentru școlile vulnerabile

Bugetul depășește 1,21 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 232 de milioane de euro.

Programul pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție – PRIMII se adresează cu prioritate școlilor aflate în zone vulnerabile și cu risc ridicat de părăsire timpurie a sistemului de educație.

Bani pentru ore remediale, masă și consiliere

Finanțarea este asigurată din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, iar proiectul este implementat de Ministerul Educației în perioada 25 septembrie 2026 – 31 decembrie 2029.

Banii vor putea fi utilizați pentru activități de tip „Școala după Școală”, inclusiv lecții individualizate și programe de recuperare, activități extracurriculare și extrașcolare, materiale didactice și alte resurse educaționale.

Finanțarea poate acoperi și hrana elevilor care participă la proiect, precum și servicii de consiliere, terapie, orientare școlară și consiliere parentală.

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

Potrivit acestuia, programul înseamnă „aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli”, fondurile suplimentare urmând să fie destinate activităților remediale și celor pentru accelerarea învățării, în special în domeniul alfabetizării funcționale și științifice.

Ce școli pot solicita finanțare

Nu toate școlile primare pot accesa granturile. Ministerul a stabilit o listă predefinită de beneficiari, pe baza riscului de părăsire timpurie a școlii și a gradului de marginalizare comunitară.

Pentru a depune cererea, o unitate de învățământ de stat cu personalitate juridică trebuie să aibă nivel primar și să îndeplinească mai multe condiții. Unitatea sau cel puțin una dintre structurile arondate trebuie să figureze în lista beneficiarilor și să fie încadrată în categoria de risc mare sau foarte mare de abandon și părăsire timpurie a școlii.

Școala trebuie, de asemenea, să aibă cel puțin 60 de elevi înscriși în ciclul primar, calculul fiind făcut la nivelul unității cu personalitate juridică și al structurilor arondate.

O altă condiție este aplicarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) pentru învățământul primar și utilizarea modulului dedicat din SIIIR cel târziu până la 30 octombrie.

Termen pentru depunerea cererilor: 12 octombrie

Unitățile eligibile au la dispoziție aproximativ două săptămâni pentru a solicita finanțarea. Termenul stabilit de Ministerul Educației este 12 octombrie 2026, ora 17:00.

Ministerul precizează că procedura de depunere a cererilor a fost simplificată și anunță că va organiza webinare de informare pentru școlile interesate.

PRIMII continuă, pentru ciclul primar, modelul de intervenție al Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, care s-a adresat în principal învățământului gimnazial. Selectarea beneficiarilor utilizează inclusiv instrumente dezvoltate împreună cu Banca Mondială, iar gradul de marginalizare comunitară este evaluat și prin indicele UNICEF.