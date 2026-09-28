Moment așteptat de suporterii lui Dinamo: lucrările la noua arenă încep pe 1 octombrie

Potrivit CNI, înaintea începerii acestei etape au fost finalizate adaptările tehnice necesare privind soluția de fundare și corelarea lucrărilor pentru arenă cu cele privind utilitățile din zonă.

Utilajele grele intră pe șantier

Următoarea etapă presupune finalizarea fazei a doua de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament și intrarea utilajelor grele.

Acestea vor fi folosite pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați necesari viitoarei construcții.

Pentru infrastructură va fi utilizată o soluție mixtă de fundare. În zona arenei va fi realizată o fundare indirectă, pe piloți, în timp ce pentru construcțiile perimetrale va fi folosită o soluție de fundare directă.

CNI precizează că, pe parcursul lucrărilor, vor fi monitorizați parametrii tehnico-economici aprobați pentru proiect.

Finanțarea este asigurată prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Peste 26.000 de locuri și mai multe facilități pentru CS Dinamo

Noua arenă multifuncțională din Șoseaua Ștefan cel Mare este proiectată pentru o capacitate de 26.217 spectatori.

Complexul nu va cuprinde doar terenul de fotbal. Potrivit informațiilor transmise de CNI, proiectul prevede și săli de antrenament destinate disciplinelor de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare, zone administrative și un muzeu al clubului.

„Șoseaua Ștefan cel Mare reintră în ritmul lucrărilor, cu finanțarea asigurată prin MDLPA. Pentru suporteri. Pentru sportul de performanță. Pentru viitorul Clubului Dinamo”, a transmis Compania Națională de Investiții.

Anunțul CNI stabilește astfel data de 1 octombrie pentru trecerea proiectului într-o nouă etapă pe șantier, odată cu lucrările de infrastructură ale viitorului complex sportiv.