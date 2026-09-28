Mister. Un bărbat decedat apare ca șofer în 122 de transporturi de lemn de pe teritoriul României

Jandarmii au descoperit că un bărbat decedat figura în aplicația SUMAL 2.0 ca șofer al unor transporturi de materiale lemnoase. Descoperirea a fost făcută în timpul unui control realizat de jandarmi în județul Dâmbovița.

Jandarmii au observat mai multe fotografii neclare încărcate în aplicație. Verificările datelor de identificare au scos la iveală faptul că persoana trecută ca șofer era, în realitate, decedată.

Potrivit verificărilor, din mai 2025 și până în prezent, bărbatul figura ca șofer în 122 de transporturi de material lemnos.

Jandarmii au întocmit un proces-verbal de sesizare privind două posibile infracțiuni. Este vorba despre folosirea unor date false în SUMAL 2.0 și accesarea fără drept a unui sistem informatic.