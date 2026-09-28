„Imaginile dezastrului abia acum încep”. Intervenție în premieră în România la blocul afectat de explozia din Rahova

„Imaginile dezastrului abia acum încep”, a transmis, luni, Primăria Municipiului București. Muncitorii au reușit până acum să monteze stâlpii de susținere doar până la etajul 5, accesul mai sus fiind în prezent imposibil. Etajele 6, 7 și 8 sunt cele mai afectate, cu numeroși pereți dislocați în urma exploziei.

Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate.

În paralel, pe parcursul acestei săptămâni vor fi montate macaraua și foarfeca necesare intervenției, precum și un zid cu plasă de protecție, cu o înălțime de 30 de metri, în dreptul liceului.

Demolarea etajelor superioare este programată să înceapă din 5 octombrie.

„Este o intervenție în premieră în România”, se arată în mesajul transmis de Primăria Municipiului București.

Trei oameni au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite în urma exploziei

Explozia din 17 octombrie 2025, produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, s-a soldat cu moartea a trei persoane, între care o femeie însărcinată, și rănirea altor 15 persoane.

În urma deflagrației, zeci de apartamente au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați. Primăria Municipiului București a asigurat, într-o primă etapă, cazarea persoanelor evacuate în hoteluri, iar ulterior a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în apartamente închiriate.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul penal deschis după explozie, în urma unor percheziții desfășurate la persoane fizice și juridice.