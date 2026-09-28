„Imaginile dezastrului abia acum încep”. Intervenție în premieră în România la blocul afectat de explozia din Rahova

„Imaginile dezastrului abia acum încep”, a transmis, luni, Primăria Municipiului București. Muncitorii au reușit până acum să monteze stâlpii de susținere doar până la etajul 5, accesul mai sus fiind în prezent imposibil. Etajele 6, 7 și 8 sunt cele mai afectate, cu numeroși pereți dislocați în urma exploziei.
Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate.
În paralel, pe parcursul acestei săptămâni vor fi montate macaraua și foarfeca necesare intervenției, precum și un zid cu plasă de protecție, cu o înălțime de 30 de metri, în dreptul liceului.
Demolarea etajelor superioare este programată să înceapă din 5 octombrie.
„Este o intervenție în premieră în România”, se arată în mesajul transmis de Primăria Municipiului București.
Explozia din 17 octombrie 2025, produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, s-a soldat cu moartea a trei persoane, între care o femeie însărcinată, și rănirea altor 15 persoane.
În urma deflagrației, zeci de apartamente au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați. Primăria Municipiului București a asigurat, într-o primă etapă, cazarea persoanelor evacuate în hoteluri, iar ulterior a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în apartamente închiriate.
La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul penal deschis după explozie, în urma unor percheziții desfășurate la persoane fizice și juridice.