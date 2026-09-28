Starea de alertă pentru Sintești rămâne în aer. O nouă ședință, programată peste trei zile

Potrivit ministrului, nu a fost luată o decizie privind starea de alertă, iar prefectul a anunțat o nouă reuniune peste trei zile.

„Ce decizie s-a luat? Că nu se ia nicio decizie”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook, după încheierea ședinței.

Ministerul Mediului solicitase pe 24 septembrie declanșarea de urgență a procedurilor pentru instituirea stării de alertă în zona Sintești, comuna Vidra, invocând persistența arderilor ilegale și impactul acestora asupra calității aerului.



Buzoianu critică propunerea unui grup de lucru

Potrivit relatării ministrului, prefectul Ilfov ar fi propus constituirea unui grup de lucru care să revină cu date în termen de trei săptămâni și să raporteze ulterior, lunar, măsurile întreprinse.

Buzoianu s-a declarat nemulțumită de această variantă și susține că, în timpul ședinței, a întrebat reprezentanții instituțiilor prezente dacă pot oferi un exemplu în care un astfel de grup de lucru a rezolvat o problemă sistemică în ultimii ani.

Ministrul afirmă că prefectul a argumentat că, până în prezent, nu ar fi fost constatată insuficiența capacității de răspuns a autorităților și că datele disponibile nu ar demonstra suficient amploarea fenomenului sau consecințele asupra sănătății.

Aceste afirmații reprezintă relatarea Dianei Buzoianu asupra discuțiilor din ședință.

Buzoianu: Aer moderat, rău sau foarte rău în 80% din zile

Ministrul Mediului susține că a prezentat în cadrul reuniunii date potrivit cărora stația de monitorizare a calității aerului din Sintești ar fi înregistrat, în 2026, o calitate a aerului moderată, rea sau foarte rea în aproximativ 80% din zile.

Buzoianu a mai afirmat că a prezentat studii privind asocierea arderilor ilegale cu riscuri pentru sănătate, precum și date despre intervențiile pompierilor la incendiile provocate de astfel de arderi.

Potrivit ministrului, în urma confiscărilor realizate în acest an au fost ridicate materiale evaluate la aproximativ șase milioane de lei. Buzoianu consideră că amploarea confiscărilor indică existența unui fenomen infracțional semnificativ.

Anterior, Ministerul Mediului precizase că în zonă au fost efectuate controale, confiscări, suspendări de activități și sesizări penale, însă arderile au reapărut. Instituția a cerut, între altele, monitorizarea permanentă a căilor de acces și un control mai strict asupra transportului și traseului deșeurilor.

O nouă ședință ar urma să aibă loc peste trei zile

„Ilfovenii și Bucureștenii merită mai multe decât o palmă peste față de la autoritățile publice”, a transmis Buzoianu.

Potrivit acesteia, prefectul Ilfov a anunțat la finalul reuniunii că va convoca, peste trei zile, o nouă ședință, în care să fie analizate toate datele disponibile.

Ministerul Mediului va transmite prin instituțiile din subordine informațiile pe care le deține deja, a precizat Buzoianu.

„Nu, nu avem nevoie de un grup de lucru care în 3 săptămâni să vadă dacă au nevoie de alte câteva luni ca să ia o decizie. Avem nevoie de măsuri concrete. Și un plan bine pus la punct, în care toate autoritățile înțeleg de ce e nevoie să aloce resurse reale”, a mai transmis ministrul Mediului.