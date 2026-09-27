Adio trotinete pentru minori în București. Regula nouă care se votează miercuri

Trotinetele electrice închiriate în București ar putea fi folosite doar de adulți, cu verificarea vârstei la fiecare cursă.

Prevederea apare într-un proiect de regulament al Primăriei Capitalei. Documentul urmează să fie votat miercuri, 30 septembrie, în Consiliul General. Inițiatorul este viceprimarul Stelian Bujduveanu.

Potrivit proiectului, utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Operatorul răspunde direct de verificarea vârstei, prin propria aplicație. Utilizatorii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în timpul circulației.

Regulamentul interzice folosirea telefonului, a tabletei sau a căștilor audio în timpul mersului pe trotinetă. De asemenea, este interzisă circulația pe trotuare, pe aleile din parcuri și pe străzile pietruite sau nereabilitate.

Acolo unde există pistă pentru biciclete, trotinetele trebuie să circule doar pe aceasta. În lipsa pistei, sunt permise numai drumurile cu limita de viteză de 50 km/h.

Proiectul interzice lăsarea trotinetelor pe carosabil, pe pistele de biciclete și pe trecerile de pietoni. Nici stațiile de transport în comun nu sunt permise. Interdicția se aplică și pe spațiile verzi și la mai puțin de cinci metri de intersecții.

Operatorii au la dispoziție cel mult 120 de minute pentru a muta trotinetele parcate greșit, după notificarea autorităților. Altfel, Poliția Locală le poate ridica. Operatorul plătește 50 de lei pe trotinetă pentru ridicare și 10 lei pe zi pentru depozitare.

Firmele vor trebui să limiteze din aplicații circulația și parcarea în Centrul Vechi. Pe polei, gheață, zăpadă sau piatră cubică udă, operatorii vor bloca toate trotinetele din oraș.

Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă. Taxa de autorizare este de minim 5.000 de lei pe an. Nerespectarea regulilor aduce amenzi între 1.000 și 2.500 de lei.

Dacă este aprobat, regulamentul intră în vigoare la 60 de zile de la adoptare.