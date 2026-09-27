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Problemă la șină pe linia Teiuș – Podu Mureș. Un tren InterRegional așteaptă în gară

Circulația trenurilor este oprită între Teiuș și Podu Mureș din cauza unei probleme la șină. Trenul IR 16534 staționează în gara Teiuș.
Problemă la șină pe linia Teiuș – Podu Mureș. Un tren InterRegional așteaptă în gară
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Andreea Tobias
27 sept. 2026, 16:52, Social
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Circulația trenurilor este oprită temporar între Teiuș și Podu Mureș, după ce a fost descoperită o problemă tehnică la șină.

Defecțiunea a fost identificată duminică, la ora 14:35, la kilometrul 398+560, potrivit CFR SA. Linia a fost închisă circulației de la ora 15:27, pentru ca echipele de specialitate să poată interveni în siguranță.

Sectorul Teiuș – Podu Mureș aparține Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov. Este o linie simplă electrificată, astfel că trenurile nu pot fi dirijate pe un al doilea fir.

Din acest motiv, trenul IR 16534, operat de InterRegional Călători, staționează în stația Teiuș de la ora 15:58. Garnitura va aștepta acolo până la remedierea problemei și redeschiderea liniei.

Personalul SRCF Brașov lucrează la reparație și va face verificările necesare înainte de reluarea circulației, mai precizează compania.

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