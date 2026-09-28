Seceta pune presiune pe ecosisteme. Proiect de milioane de euro pentru Jieț și regiunea Dunării

Pentru România, una dintre componentele importante va fi elaborarea unui studiu de fezabilitate privind reconectarea râului Jieț cu râul Jiu.

Contractul de finanțare pentru proiectul „Romanian-Bulgarian Cross-Border Interlink for Biodiversity Enhancement – Conexiune transfrontalieră româno-bulgară pentru consolidarea biodiversității” (INTERLINK-Hard) a fost semnat la 24 septembrie.

Buget de 3,39 milioane de euro și aproape trei ani de implementare

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg VI-A România – Bulgaria, în cadrul obiectivului privind îmbunătățirea protecției și conservării naturii, biodiversității și infrastructurii verzi, precum și reducerea poluării.

Bugetul eligibil este de 3.390.484,51 euro, iar perioada de implementare este de 35 de luni, începând din 25 septembrie 2026.

Administrația Bazinală de Apă Jiu este liderul proiectului, care reunește instituții din România și Bulgaria. Inițiativa pornește, potrivit instituției, de la efectele pe care schimbările climatice, perioadele prelungite de secetă și fenomenele extreme le au asupra habitatelor și speciilor de pe cele două maluri ale Dunării.

Ce soluții vor fi analizate pentru râul Jieț

În România, râul Jieț reprezintă una dintre zonele-cheie incluse în proiect. Specialiștii vor analiza posibilitățile de îmbunătățire a rezervei și disponibilității apei, inclusiv eventuale soluții pentru sporirea debitului prin transfer de apă din alte zone.

Vor fi studiate și metode pentru reîncărcarea acviferului în perioadele ploioase, astfel încât ecosistemele să devină mai rezistente în timpul secetei.

Proiectul urmărește, de asemenea, refacerea habitatelor acvatice și terestre, limitarea poluării, eliminarea speciilor invazive și îmbunătățirea condițiilor pentru speciile locale. Sunt prevăzute și soluții bazate pe natură pentru crearea unor zone cu microclimat favorabil în sectoarele riverane.

Un rezultat anunțat pentru partea română este elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru reconectarea râului Jieț cu râul Jiu.

De la cercetare la acțiuni-pilot în teren

INTERLINK-Hard va fi derulat în trei etape. Inițial vor fi studiate în detaliu două zone: râul Jieț, în România, și o zonă din nord-vestul Bulgariei, urmând să fie colectate date din teren și dezvoltată baza de date privind biodiversitatea.

În etapa următoare vor fi identificate și evaluate măsurile care ar putea diminua efectele secetei și ale activităților umane asupra habitatelor. Ultima etapă va presupune testarea în teren, prin acțiuni-pilot, a soluțiilor selectate. Rezultatele vor continua să fie monitorizate și după încheierea proiectului, pentru a stabili dacă măsurile pot fi replicate în alte zone.

Alături de Administrația Bazinală de Apă Jiu, din parteneriat fac parte Severozapadno Darzhavno Predpriyatie din Bulgaria, Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj – Coridorul Jiului și GeoEcoMar. Proiectul beneficiază și de sprijinul unor parteneri asociați din România și din alte state europene.