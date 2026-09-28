Lucrări feroviare în Ungaria: se modifică circulația trenurilor care leagă România de Viena

Potrivit unui comunicat transmis luni de CFR Călători, compania a fost notificată de administrația feroviară ungară MAV-START în legătură cu lucrările programate pe secțiunea Budapest – Kelenföld – Ferencváros.

În consecință, în zilele de 3 și 4 octombrie 2026, trenurile internaționale „Dacia” IR 346 și IR 347, care circulă pe ruta București Nord – Viena și retur, vor avea modificări de orar pe teritoriul Ungariei.

Aceeași măsură se aplică trenurilor internaționale „Transilvania” IR 146/687 și IR 143/686, care asigură legătura Baia Mare – Viena și retur.

CFR Călători nu anunță anularea acestor trenuri, ci modificarea temporară a orarului lor pe porțiunea din Ungaria.

Pasagerii, sfătuiți să verifice orarul înainte de călătorie

Compania recomandă persoanelor care și-au programat călătorii în perioada respectivă să consulte din timp informațiile actualizate, astfel încât schimbările de program să nu le afecteze deplasarea.

„Recomandăm pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente”, transmite CFR Călători.

Informațiile referitoare la traficul feroviar pe rețeaua din Ungaria pot fi consultate prin serviciile administrației MAV, iar detaliile despre circulația trenurilor internaționale sunt disponibile și prin canalele de informare ale CFR Călători.

Modificările sunt valabile pentru zilele de 3 și 4 octombrie 2026 și sunt generate exclusiv de lucrările efectuate la infrastructura feroviară din Ungaria.