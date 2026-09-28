Platforma românească de inteligență artificială Samantha AI are acum memorie contextuală. Ce aduce nou versiunea V4

Utilizatorii își pot crea conturi, iar informațiile, preferințele și obiectivele lor pot fi păstrate pentru conversațiile următoare. Noua versiune permite o experiență mai personalizată, deoarece Samantha AI poate reține informații relevante din discuțiile anterioare. Astfel, răspunsurile pot deveni mai coerente și mai adaptate contextului utilizatorului.

„De la primii utilizatori ai platformei până la cei peste un milion de astăzi, observăm o schimbare radicală în felul în care oamenii aleg să interacționeze cu inteligența artificială”, spune Cristian Doiu, fondatorul UXR.

Potrivit companiei, utilizatorii își doresc o experiență personalizată, în care asistentul digital să păstreze firul conversațiilor. Noua versiune Samantha AI V4 este prezentată drept răspunsul UXR la această cerință.

Samantha AI a depășit un milion de accesări

V4 vine după Samantha Speech-to-Speech V3, lansată la începutul anului. Versiunea anterioară a făcut trecerea de la conversațiile bazate pe text la dialogurile vocale naturale.

Compania afirmă că Samantha AI a depășit un milion de accesări după introducerea funcțiilor speech-to-speech. Conversațiile vocale au devenit astfel o componentă importantă a platformei. Pentru a utiliza noua experiență cu memorie contextuală, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să înceapă conversațiile cu Samantha AI.

Pe măsură ce interacționează cu asistentul digital, acesta poate păstra informațiile relevante din discuțiile anterioare. Aceste informații pot fi folosite ulterior pentru ca răspunsurile să fie mai coerente și adaptate contextului.

Ce pregătește UXR pentru Samantha AI

Compania anunță și o nouă etapă pentru platformă. În perioada următoare urmează să fie lansată opțiunea Premium. Aceasta le va permite utilizatorilor să aleagă stilul conversațiilor și limba preferată. De asemenea, aceștia vor putea controla modul în care Samantha reține și folosește informațiile din conversații.

Samantha AI face parte din ecosistemul digital dezvoltat de UXR în România. Din acesta mai fac parte Chatter.al și AWW.al. Samantha AI V4 este disponibilă pe platforma companiei.