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Încălțăminte, parfumuri și haine contrafăcute, dar și carne, descoperite într-un autocar în județul Giurgiu

În apropierea localității Daia din județul Giurgiu, polițiștii au descoperit, în timpul unui control, 2.100 de haine, parfumuri și perechi de pantofi contrafăcute, informează, luni, IPJ Giurgiu. Tot în același autocar au mai fost descoperite țigări fără timbru, dar și produse de origine animală.
Încălțăminte, parfumuri și haine contrafăcute, dar și carne, descoperite într-un autocar în județul Giurgiu
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Sursă foto: IPJ Giurgiu
Daiana Rob
28 sept. 2026, 12:35, Social
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Mărfurile au fost descoperite într-un autocar care circula spre municipiul București și aparțineau unui cetățean turc și a altor trei românce, cu vârste 23 și 44 de ani.

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„În urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit în interiorul autocarului peste 2.100 de produse (îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri) cu numele unor mărci protejate pe teritoriul României, în valoare de 505.100 de lei”, informează IPJ Giurgiu.

Autocarul a fost dus de polițiști la sediul IPJ Giurgiu, acolo unde a fost supus unui control amănunțit.

Polițiștii au mai descoperit și 28.200 de țigarete, de diferite mărci, fără timbre fiscale sau cu timbre fiscale de Turcia. Acestea au fost introduse în țară de 9 cetățeni, care s-au ales fiecare cu câte o amendă de 100.000 de lei.

De asemenea, în autocar polițiștii au mai găsit și 110 kilograme de țesut gras de origine animală care ar fi fost transportate și depozitate necorespunzător. Oamenii legii i-au chemat la fața locului pe inspectorii DSVSA Giurgiu.

La fața locului au venit și reprezentanți ai Direcției Regionale Vamale București, întrucât au fost descoperite 1.475 de articole vestimentare fără marcă și fără documente de proveniență.

Toate bunurile descoperite au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

 

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