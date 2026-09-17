Premierul Suediei, Ulf Kristersson, demisionează după înfrângerea în alegerile parlamentare

Rezultatul final al numărării voturilor indică 176 de mandate pentru opoziție și 173 pentru blocul susținut de Kristersson.

Alegerile pentru cele 349 de locuri din Riksdag, parlamentul Suediei, au avut loc duminică, 13 septembrie. Autoritatea Electorală suedeză a anunțat că numărarea voturilor s-a încheiat, urmând ca rezultatul să fie certificat formal în perioada următoare.

Ulf Kristersson își anunță demisia

Ulf Kristersson a transmis într-o scrisoare publicată pe platforma X că îi solicită președintelui Parlamentului să îl elibereze din funcția de prim-ministru, pentru ca procesul de formare a unui nou guvern să poată începe.

„Acum este președintele Parlamentului cel care va conduce următoarea etapă către un nou guvern”, a transmis Kristersson, potrivit TVP World.

Demisia premierului deschide calea pentru schimbarea guvernului, după ce partidele de centru-stânga au obținut o majoritate de trei mandate în parlament.

Magdalena Andersson ar putea reveni la conducerea guvernului

Rezultatul alegerilor creează condițiile pentru revenirea social-democratei Magdalena Andersson în funcția de prim-ministru, după patru ani petrecuți în opoziție.

Andersson este lidera Partidului Social-Democrat, formațiunea care a obținut cel mai mare număr de mandate dintre partidele participante la scrutin. Social-democrații au obținut 99 de locuri în Riksdag.

Totuși, rezultatul alegerilor nu înseamnă automat că un nou guvern este deja format. Partidele din blocul de centru-stânga trebuie să ajungă la un acord privind formula guvernamentală și să obțină susținerea necesară în parlament.

Opoziția are 176 de mandate

Blocul de centru-stânga a obținut 176 de mandate, față de cele 173 de mandate ale blocului de dreapta condus de Kristersson. Diferența este, astfel, de doar trei locuri în parlament.

Procesul de formare a viitorului guvern ar putea fi complicat de diferențele dintre formațiunile care alcătuiesc opoziția. Magdalena Andersson va trebui să găsească o formulă care să îi permită să obțină sprijin parlamentar pentru un nou executiv.

Parlamentul suedez urmează să gestioneze etapa următoare a procesului, după încheierea numărării voturilor. Rezultatul final va fi supus procedurilor oficiale de certificare.