În timp ce Irlanda susține Ucraina, una dintre fabricile sale aprovizionează indirect armata rusă

Pentru a produce aluminiu, e nevoie mai întâi de alumină. Aughinish, produce această pulbere lângă Limerick și o expediază către topitorii din Rusia. Aluminiul rezultat este vândut, printre altele, unui comerciant care aprovizionează industria de apărare a Moscovei, potrivit Le Figaro.

Această rută comercială a rămas deschisă de la invazia Ucrainei. Potrivit The Economist, mai multe state membre doresc acum să o închidă în timpul negocierilor privind următoarea rundă de sancțiuni, care vor începe în octombrie. Iar Irlanda, țara care găzduiește fabrica, deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene.

O anchetă efectuată de OCCRP, The Irish Times și partenerii acestora în luna martie a urmărit fluxul de alumină irlandeză către topitoriile grupului rus Rusal, iar apoi către vânzările de aluminiu ale topitoriilor către un comerciant cu sediul la Moscova.

Companii aflate pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene

Acest comerciant aprovizionează aproximativ o sută de companii de apărare, potrivit The Economist, inclusiv producători de echipamente utilizate pentru rachete și avioane de vânătoare. Mai multe dintre aceste companii se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Dezbaterea care a început în octombrie s-a concentrat asupra primei verigi din lanț: ar trebui ca topitoriile rusești să aibă în continuare permisiunea de a primi alumina de care au nevoie?

Aughinish nu se află doar în Irlanda: este cea mai mare fabrică de alumină din Europa și, de asemenea, aparține Rusal. Rusia a primit 24% din exporturile sale de alumină în 2021. Pe măsură ce războiul și rundele ulterioare de sancțiuni s-au desfășurat, transporturile destinate topitoriilor rusești au devenit o parte din ce în ce mai importantă a operațiunilor uzinei.

Vânzările sunt totuși legale. Uniunea Europeană l-a sancționat pe Oleg Deripaska, fondatorul Rusal, dar acesta deține acum doar o participație minoritară în cadrul grupului. De asemenea, a sancționat zeci de producători ruși de arme, fără a interzice exportul de alumină către topitoriile care produc o parte din aluminiul lor. Această discrepanță dintre companiile vizate și materia primă care ajunge la ele în etape este cea pe care mai multe capitale doresc să o elimine. Prin urmare, ideea în discuție nu este de a demonstra că un transport specific a fost folosit pentru fabricarea unei anumite arme. Este vorba de a interzice o categorie de livrări către Rusia.

Dacă cele 27 de state membre vor fi de acord asupra acestei măsuri, Aughinish își va pierde principala piață de desfacere. Decizia va fi luată la nivel european, dar efectele sale vor fi imediate în comitatul irlandez Limerick.