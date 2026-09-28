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Inundații în SUA. Pe străzile unui cartier din New Jersey a ajuns un rechin

Pe străzile unui cartier din New Jersey a ajuns un rechin. Incidentul s-a produs în timpul inundațiilor care au afectat zona. Rechinul a fost filmat de martorii oculari aflați la etajele caselor inundate.
Inundații în SUA. Pe străzile unui cartier din New Jersey a ajuns un rechin
sursa foto:pixabay
Petru Mazilu
28 sept. 2026, 18:38, Știri externe
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O furtună puternică a lovit nord-estul SUA, determinând declararea stării de urgență în statele New York și New Jersey. Străzile au fost inundate, zeci de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar avioanele înregistrează întârzieri masive.

Un moment inedit a fost surprins în localitatea inundată Surf City din New Jersey. Acolo a fost semnalată prezența unui rechin care înota prin apele revărsate pe străzi și prin curțile oamenilor. Rechinul provine din ocean și a ajuns în oraș după ce litoralul a fost inundat. Imaginile au fost preluate de televiziunile locale.

Autoritățile au lansat avertismente

Serviciul Național de Meteorologie i-a avertizat pe americani să se pregătească  „pentru inundații semnificative în zonele joase din apropierea țărmului, inclusiv drumuri acoperite de apă și efecte asupra locuințelor și afacerilor”.

În New York, autoritățile au avertizat că rafalele de vânt se vor intensifica și vor putea provoca doborârea copacilor și pene de curent.

„Nu călătoriți dacă nu este necesar, Nu conduceți și nu mergeți pe jos prin apa provenită din inundații”, le-a transmis primarul Zohran Mamdani locuitorilor, într-un mesaj video.

Mai multe evenimente au fost anulate

În zona Bostonului, echipa de baseball Red Sox și-a mutat meciul de duminică din seria cu Chicago Cubs pentru vinerea următoare.

Și meciul de fotbal dintre Red Bull New York și St. Louis City SC a fost anulat. De asemenea, Global Citizen Festival, programat în Central Park din New York și la care urmau să cânte Lauryn Hill, Wyclef Jean și John Legend, nu a mai avut loc.

Concertul lui Ed Sheeran de pe stadionul Gillette Stadium, din zona Bostonului, a fost anulat din motive de siguranță, au anunțat reprezentanții stadionului.

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