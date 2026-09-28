Vizită inedită. Ce caută ministrul taliban al Sănătății în Belarus

Ministrul Sănătății al regimului taliban face o vizită oficială în Belarus. Potrivit Nexta, Nour Jalal Jalali a sosit la Minsk împreună cu o delegație, cu scopul de a dezvolta cooperarea în domeniul sănătății.

Programul include întâlniri cu Ministerul Sănătății din Belarus și vizite la universitatea de medicină, la centre de cardiologie și oncologie, la un spital și la o companie farmaceutică.

Se pare că părțile doresc să discute despre formarea medicilor, producția de medicamente și schimbul de experiență în domeniul asistenței medicale.

Sistemul medical controlat de talibani este în colaps

Sistemul medical din Afganistanul condus de talibani traversează o criză profundă. Experții internaționali avertizează că situația s-a agravat foarte mult după revenirea talibanilor la putere în august 2021 și că sistemul este aproape de colaps.

Numeroase unități medicale, inclusiv spitale, s-au închis din cauza lipsei de fonduri, a medicamentelor, a combustibilului și a echipamentelor de bază. Retragerea ajutorului internațional a amplificat criza. Politica regimului taliban și lipsa dotărilor și a fondurilor au provocat un exod al personalului medical calificat.

În plus, regimul taliban a interzis accesul femeilor la studii, inclusiv în formarea medicală. La fel de grav, femeile și copiii întâmpină dificultăți majore în a primi îngrijiri medicale, deoarece în numeroase spitale bărbații medici nu au voie să trateze femei fără un însoțitor de sex masculin, iar personalul feminin disponibil este tot mai puțin. Ca urmare, Afganistanul are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității materne și infantile din lume.